吳明益獲國家文藝獎 感恩之餘建議調整推薦方式

知名作家吳明益獲頒2025年第24屆國家文藝獎文學類獎，他在受訪時感謝評審的肯定，但也直言現行推薦方式要被推薦人自己填表且為推薦內容背書，顯得有些「荒謬又尷尬」，因此建議調整。

54歲的吳明益是歷屆國家文藝獎文學類得主中最年輕的一位。他說自己向來不會主動參加文學獎評選，就像作品曾入圍布克獎，也是出版社默默處理，他甚至不知道自己的作品有報名。過去也有推薦人希望他角逐國家文藝獎，但他都婉拒，主要就是認為推薦程序不合理。

廣告 廣告

吳明益說，這次主要是非常照顧他的作家長輩、中興大學名譽教授邱貴芬希望推舉他，所以他才同意，但他認為國家文藝獎要求被推薦者需自行填表，表示「願意被推薦」，還要同意推薦人所寫內容無誤，尷尬又荒謬，所以建議調整推薦方式。吳明益：『(原音)我想趁這個機會講一下，就是國內的這些獎項的一些矛盾點，那它既然是一個推舉的獎項，到底為什麼被推舉了，還要看那些推舉人寫的內容，最後說「我願意可以這麼講」、「我願意被推舉」，我覺得是有那麼一點尷尬的。』

對於成為文學類最年輕得主，吳明益淡然表示，文學世界本就沒有年紀之分，重要的是獎項的象徵意義。他提及像法國龔固爾文學獎，獎金不高，但得獎者會被認為極具榮耀，他建議國內獎項也能思考如何更凸顯其象徵價值。

儘管呼籲修正推薦的方式，吳明益仍對評審的肯定表達感謝，並希望能藉此鼓勵更多新人投入創作。

媒體問及未來的創作計畫，他說「並沒有，明年也可能就死了，誰知道。」他認為，對於已過50歲、創作勢必會逐漸走下坡的作者來說，最重要的是維持熱情與能量，把腦袋裡或一生未能言說的事物完整、精準地表達出來。(編輯：許嘉芫)