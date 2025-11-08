吳明賢喊話石崇良「健改要成功」 賴清德：明年健保將破兆元
[Newtalk新聞] 總統賴清德今(8)日表示，他就任總統以後，去年及今年都以高推估5.5%高推估提高健保總額，「沒有跟醫界討價還價」。明年就是9,883億，若又增加了199億公務預算，就超過10,082億元，歷年來最高。目的就是「希望能夠提高醫療服務，留得住人才，然後加惠民眾的健康福祉」。
衛福部擬調整「健保法」，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費。但因反彈太大喊卡。總統賴清德與衛福部長石崇良今日上午雙雙出席「2025台灣醫學週－台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。
台大醫院院長、大會會長吳明賢致詞時除了感謝賴清德出席，並在致詞最後喊話，「我們石崇良部長健保改革，一定要成功」。
賴清德致詞時則表示，他因為1996年台海發生第一次飛彈危機，所以就響應民主運動前輩的號召，毅然決然棄醫從政，時間過得很快轉眼已經要30年了。
賴清德說，他回顧這30年來我發現，他的問政是深深受惠於醫學跟醫療的專業訓練，因為我們醫學的診斷一定要有證據，治療一定要有根據，那同時呢我們醫療的服務是不分貧富貴賤不分種族，所以他在問政的時候都是秉持著誠實面對問題，務實的提出計畫，踏實的解決問題。那他的政治理念，也是一樣跟我們醫學的理念是一樣，就是不管先來後到、不管族群，只要認同這個土地，就是這個國家的主人，同時呢也應該把經濟的發展果實為全民所共享，特別是弱勢的民眾，我們應該要積極予以協助。
賴清德說，「不管我在哪一個位置上，我的心一直都沒有離開醫界，因為我在我當立委的時候，我一直想要能夠改善台灣的醫療環境，然後讓醫界各位兄弟姊妹有一個更好的服務空間可以照顧病人，也一直可以讓病人受益」。
賴清德說，他在總統府成立「健康台灣推動委員」，第一個就是提高健保的總額。過去大概評估每一年的醫療成長大概4點多%，如果低推估大概是3.2%左右，高推估大概是5.5%。所以，去年在考慮健保總額的時候，就用高推估來算，就是9,286億元，就是增加531億。如果再加上不應該用健保來給付，而應該用公佈預算給付的，把健保的給付專案裡面拿出來有變公務預算這部分，大概是181億。這樣加總起來的成長就不是5.5%，是8.13%。這個是健保30年裡面健保總額成長率最高的一次，那當然金額也是最高。
賴清德說，明年的總額一樣用高推估就是5.5%，「沒有跟醫界討價還價」。就是9,883億，但是又增加了199億的公務預算，所以加總的話，就超過10,082億元，也是歷年來最高。
賴清德說，因為，因為這個高推估之後，我們的點值已經是接近1了，有一些地方其實是已經超過1.0幾，所以這個高推估的錢不是要給營運者放在口袋裡面，而是要讓大家不要為了考慮盈虧，然後降低醫療品質，甚至於可以提高醫療品質。譬如說該更新的裝置有錢可以更新，然後該精進的技術，有錢可以去訓練。
賴清德說，第二個希望能夠幫員工加薪。為什麼護理人員或是其他其他的醫療領域的人員流動率，近年來比較高。講回來應該還是跟薪資有關係，所以也希望當點值夠的時候，公立機構或是私立醫療機構，其實都應該要幫員工加薪。
賴清德說，政府有率先幫公立醫療機構員工加薪，第一個加薪項目是把專業加給提高，不管是師一級、師二級、師三級的專業加給，跟一般公務人員的專業加給是不一樣的。醫療的專業加給比較低，我們把它拉到一樣拉到一樣。這樣的話大概加薪將近5%左右。今年因為軍公教加薪3%，加起來的話，大概公立醫療機構加薪大概就是將近8%。
賴清德說，目的就是加薪之後，希望這個流動性不要那麼高，能夠穩定在醫療的環境裡面從事醫療服務。
賴清德說，第三個目的就是點值，希望讓這個石崇良部長能夠去進行我們這個醫療給付能夠更有彈性，因為過去是「不同工同酬」，所以「內外婦兒」找不到人，現在健保的總額增加之後，就可以去調整「不同工可以不同酬」，甚至於比較複雜的手術或者是比較複雜的行為醫療行為，可以得到比較高的點值。所以調高給予5.5的高推估，目的就是「希望能夠提高醫療服務，留得住人才，然後加惠民眾的健康福祉」。
