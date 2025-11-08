吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)

其他人也在看
賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（3） (圖)
總統賴清德（前右）8日上午在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，和與會者握手致意。中央社 ・ 14 小時前
賴總統暢談健保制度與「健康台灣」政策 (圖)
總統賴清德8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，致詞勉勵照顧國人健康的醫師們，並暢談健保制度與「健康台灣」政策。中央社 ・ 9 小時前
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
天氣越來越冷，您也開始吃鍋了嗎？享受口腹之欲的同時，別忘了健康也要顧！不少人會選擇火鍋或湯品作為進補的好選擇，不過醫師提醒，要盡量避免，油脂含量高的湯頭或是調味料，這往往都是健康陷阱，尤其醫師也觀...大愛電視 ・ 12 小時前
強化洗防資安 公股銀各顯神通
近期資安事件頻傳，為強化資安防護，公股銀行強化資安及防制洗錢等層面，並鎖定國內外多管齊下，避免出現任何缺口或漏洞。工商時報 ・ 1 天前
北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議
即時中心／黃于庭、李美妍報導輝達台灣總部鎖定北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意與北市府「合意解約」，目前持續協調移轉地上權。對此，台北副市長李四川今（8）日透漏，原則上下週五（14）前就可簽訂協議書，下下週便會開始辦理地上權相關程序。李四川表示，大概到昨天為止，市府及新壽的會計人員都已經審查完畢，原則上會於下週一把審定項目向議會報告，希望在下週三大會當中能盡速通過。他也說明，因是該項使用平均地權基金，要是議會同意，就可併決算先行支付。此外，李四川也提到，合意解約協議書已在昨天交給新壽律師，下週三之前應該可以確定，新壽則預計下週四、週五召開臨時董事會，若董事會也確定，原則上下週五前就可簽訂解約協議書，下下週開始辦理地上權相關程序，移轉至北市府，啟動都市計畫。媒體提問，因為大約下週五才簽定協議書，是否會擔心議員對於支出有疑慮？李四川回應，新壽所提出的成本，與北市府當初計算項目差不多，不過市府把比例列得比較低，新壽則認為成本較高，「原則上我們都還是可以接受，又經過會計師認證，議會應該可以順利通過」。至於輝達執行長黃仁勳旋風訪台，雖然無法碰面，外界好奇有無致電打招呼？李四川則說，他們來台時間相當緊湊，北市府與輝達團隊每週都有聯繫，包括他們現在要在國內找建築師，以及為投資計畫書找顧問等都在進行。原文出處：快新聞／北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議 更多民視新聞報導自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬民視影音 ・ 7 小時前
曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡 凶手竟是17歲少年
墨西哥米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘市（Uruapan）市長卡洛斯．曼佐（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）日前在參加亡靈節活動時，遭人近距離連開7槍身亡，震驚當地社會。經法醫鑑定，在現場遭安全部隊擊斃的17歲少年維克多．烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，案件疑與有組織犯罪集團有關。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 14 小時前
石崇良出席醫師節慶祝大會 (圖)
中華民國醫師公會全國聯合會8日在台北圓山大飯店舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，會中並頒發多組獎項表揚在醫療領域無私奉獻的醫師們，衛福部長石崇良（圖）應邀出席。中央社 ・ 9 小時前
超慢跑「後燃效應」讓脂肪在休息時也持續燃燒 跑完持續燃脂！
即使已停止運動，身體仍為了回復平衡而持續提高代謝率，進而額外消耗熱量。國外如美國運動委員會（ACE）指出，後燃效應約占當次運動總能量消耗的 6%–15% 不等，且高強度訓練可將效應延長到數小時甚至一整天。對習慣慢跑減脂的人來說，了解並善用後燃效應，等同用「同樣跑步時間」換來「更長效燃脂」，事半功倍。Yahoo奇摩趣運動 ・ 13 小時前
「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。太報 ・ 13 小時前
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 9 小時前
台中畫家劉侑誼「光影之間・平凡之美」個展開幕 上百人感受縱逝美好
台中畫家劉侑誼首次個展「光影之間・平凡之美」今（8）日下午在大墩藝廊開幕，劉侑誼則以「垂死的掙扎」描繪海洋污染畫作，奪得2016臺灣藝術研究院主辦台灣國展油畫獎，也曾獲台中美展油畫金牌等40多座獎項，即日起至11月26日展出數十幅國內外寫生，劉侑誼感動說，畫作不為張揚，只為細細凝視稍縱即逝的美好。自由時報 ・ 5 小時前
創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護
即時中心／黃于庭、李美妍報導總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」，他表示，政府為了打造「健康台灣」，明（2026）年度健保總額將達到9,883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高，期盼與醫界攜手合作，讓國人更健康、國家更強。民視 ・ 7 小時前
第21屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單出爐
第21屆林榮三文學獎名次今（8）日揭曉，各項首獎分別是：短篇小說獎首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉；新詩獎首獎吳浩瑋〈一起回家〉；散文獎首獎翁佩嫆〈菊島菜菜子〉；小品文獎10名獲選不分排名。完整獲獎名單如下：【短篇小說獎】首獎 劉大芸〈我不過是一個雪人〉自由時報 ・ 7 小時前
跑勁宜蘭、勁情享受
圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑 【記者羅伯特／宜蘭報導】 第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代 […]民眾日報 ・ 11 小時前
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。鏡新聞 ・ 10 小時前
日職/不捨一歲兒患癲癇！軟銀鷹老將「找不出病因」盼大家體諒
日職軟銀鷹36歲老將中村晃最近才剛動刀，治療椎間盤突出的問題，預計2~3個月後才能重返賽場，今天他在IG透露自己一歲的兒子目前正因「嬰兒癲癇痙攣症候群」與病魔奮鬥。中天新聞網 ・ 11 小時前
台大百歲訪4總統校友 回憶椰林大道、法學院禮堂
（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學迎接百週年校慶，校長陳文章近日接連訪問4名總統級校友。總統們最懷念的校園景點包含適合約會的椰林大道、午睡很方便的傅園，以及連木椅都是古蹟的舊法學院大禮堂。中央社 ・ 1 天前
為什麼沒抽菸，卻得了肺癌？破解「非吸菸者肺癌」真相與預防關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌很多人以為肺癌一定跟吸菸有關，但最新數據告訴我們，非吸菸者肺癌的比例其實比你想像中高，尤其是台灣女性肺腺癌患者中，有八成都沒有抽菸習慣。這篇文章將帶你了解非吸菸者肺癌的原因、危險因子、症狀以及如何早期偵測，並提供日常預防建議。你身邊是否有人沒抽菸卻罹患肺癌？歡迎在留言分享你的故事，讓更多人意識到這個隱形健康威脅。一、數據揭露：非吸菸者肺癌在台灣的真相根據衛福部癌症登記資料，女性肺癌患者中約有 80% 是非吸菸者；男性比例雖低，但仍有近三成屬於此類型。在亞洲地區，這個現象更顯著，顯示肺癌的成因已不僅限於吸菸，還與空汙、油煙、基因突變等息息相關。你曾以為「不抽菸就不會得肺癌」嗎？看到這個數據後，你的想法有改變嗎？二、非吸菸者肺癌的五大成因二手菸與三手菸即使自己不吸菸，長期吸入二手菸的有害物質（如多環芳香烴、亞硝胺）仍可能引發肺部細胞突變。三手菸則是附著在家具、衣物上的殘留化學物，可能在日常生活中被吸入或接觸吸收。室內空氣污染——油煙危害亞洲家庭常見的高溫爆炒會釋放油煙中的揮發性有機化合物（VOCs）與多環芳香烴（PAHs），長期吸入會提高肺腺癌風險。KingNet 國家網路醫藥 ・ 12 小時前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！民視 ・ 7 小時前