吳昕陽：新光三越今年4面向升級 拚千億業績

（中央社記者曾智怡台北22日電）受台中店停業226天影響，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今天表示，去年業績830億、衰退13%，但仍順利開出第16家分店，並端出SKM Men’s挑戰業界不敢挑戰的男裝市場；展望今年，新光三越將從4面向升級，朝千億業績邁進。

針對今年零售景氣，吳昕陽表示，保守看待，因關稅議題多少仍會影響國內消費力，且出國潮未緩解，加上日幣匯率處於低點，整體景氣仍需持續觀察。

吳昕陽表示，2025年對新光三越來說，不是一個好過、也是特別不容易的一年，歷經台中店事件，花費226天完成復業，「回歸日常」4字走來不容易，但去年並未停止努力，反而在挑戰中激發很多創新之舉，去年開出第16家店舖台南小北門店，3個月繳出10億業績、250萬來客數。

他進一步說，新光三越去年第4季開啟SKM Men’s新事業，挑戰業界不敢挑戰的男裝市場，帶動新光三越來客成長5成；另外，去年推出金卡服務高端消費者，截至去年底，金卡人數達1萬1000人，統計金卡以上消費額占整體逾2成，未來將更專注經營金卡會員服務。

因台中店停業226天，吳昕陽指出，去年業績830億、年減13%；展望今年，他期許台中店恢復過去水準，今年也訂出「穩健致遠」方向，將以此進行4面向升級，包括實體通路提升、數位體驗提升、生態圈經營升級、永續治理升級，朝千億業績目標前進。

他說明，實體通路方面，除強化有溫度的實體體驗，今年預計有15項改裝計畫，儘管今年沒有拓店計畫，但一直沒有放棄任何機會；數位體驗方面，透過 AI 商務和新技術全面導入，強化與顧客連結，例如去年首次以全AI生成網站，輔助小農推廣在地好物，今天開跑的卡利 High累點也有置入AI。

生態圈經營方面，他指出，近期會員將突破450萬，今年期待以SKM Points、SKM Pay、SKM Media等3大利器，串連更多零售、旅遊等生活服務；永續治理方面，除擴大永續活動外，也會持續落實公共、食品、資訊、工程安全，去年台中店事件也讓新光三越全面檢討既有安全SOP，盼維持最好狀態，讓消費者有最安全環境。（編輯：黃國倫）1150122