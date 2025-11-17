吳曉樂跨界當製作人！攜手《哈哈台》主持人開Podcast 陪失眠少年聊青春
節目《反正你也不睡覺》正式上線！作家吳曉樂、《哈哈台》主持人傑尼、作家陳栢青三人組成「深夜陪伴三人組」，帶著每個人青春裡那些睡不著的理由，在深夜陪伴仍亮著螢幕的青少年。從故事出發，也從故事挖出成長裡每一道裂縫與亮光，打造一段專屬青春的深夜時光。
吳曉樂首挑製作人 一有空就拼命讀書
首次挑戰製作人工作的吳曉樂，表示自己發起讀書節目的理由很簡單：「既然大家深夜都不睡，那不如一起聊書、一起度過。」一人身兼主持與製作，她苦笑坦承：「現在一有空就是拼命讀書，因為我們要錄60集啊！」她回憶17歲的自己就讀台中女中，每天被成績和焦慮包圍：「如果沒有好成績，我還會是我嗎？」圖書館是她的避難所，而作家宮部美幸的《模仿犯》更是扭轉青春的巨大閱讀記憶。
文學是精神糧食 傑尼不讀書會像「缺水」
擅長街訪的《哈哈台》傑尼，日前才剛獲得「林榮三文學獎」散文獎佳作。她自曝高中完全「活在自己的世界」，午休窩在圖書館、最愛三毛的《撒哈拉的故事》。她把文學形容成精神糧食：「不補會像缺水！」錄節目後更首次感受到讀書會的魅力：「原來跟人討論書這麼好玩！」唯一的恐懼只有一項「我最怕沒有高中生想看……但節目真的很好看啦！」
自嘲叛逆讀書魂訪來賓 陳栢青就像「舔嘴唇上的死皮」
陳栢青則分享，自己從小因為媽媽是圖書館館長，反而對圖書館「想逃」，偏愛叛逆的花錢去租書店，但離開故鄉後想家就會去圖書館待著。曾經改編為電影的小說《天才雷普利》是他青春裡的靈魂窗口：「只要打開書，我就可以變成任何人。」最愛訪問來賓的他更用獨特比喻表示：「訪來賓就像舔嘴唇上的死皮，會想深入挖。」讓現場兩位主持人聽完都瞬間「斷線」。
