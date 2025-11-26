吳東亮向政府喊話 「台灣不能只靠AI一枝獨秀」

工商協進會26日舉行「114年工商早餐會」，理事長吳東亮在致詞時表示，今年台灣經濟在全球逆風下仍展現強勁動能，經濟成長率「保五望六」，有望蟬聯亞洲四小龍之首。他強調，這並非偶然，而是政府與產業共同努力的成果，然而面對國際局勢快速變化，他也提醒：「台灣不能只靠AI一枝獨秀。」

AI推升台灣能見度 吳東亮：明年經濟仍看俏

吳東亮指出，輝達（NVIDIA）近期考慮在台設立海外總部，象徵台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位再度獲得肯定。他認為，AI帶來的外溢效應不僅能吸引更多國際企業投資，也將為台灣明年經濟再添強心針，整體展望依舊樂觀。

不過他也提醒，企業在追求新動能的同時，政府仍需積極配合，包括持續改善投資環境、加速核准流程、穩定人力與能源條件，才能讓台灣真正跟上AI時代的發展速度。

不能靠AI一枝獨秀 改善M型化是關鍵

吳東亮坦言，目前台灣產業發展呈現「M型化加速」的結構問題，強勢企業持續擴大規模，但中小企業仍面臨缺工、成本升高、轉型壓力等挑戰，形成鮮明落差。他提醒政府，唯有同步改善這些結構性問題，台灣經濟的韌性才能真正提升。

他也呼籲行政體系加速效能，包括簡政便民、優化投資審查、縮短企業等待時間等，「制度如果能再往前一步，台灣的競爭力就能再往上提升一階。」

提47項提案、100項建議 盼台美關稅談判傳捷報

此次工商協進會對政府提出47項提案、100項具體建議，內容涵蓋財經政策、產業升級、人才供給與行政流程等核心議題，反映第一線企業的實際需求，也希望政府能更快掌握產業痛點。

針對外貿環境，吳東亮特別提到台美關稅談判，期待能早日傳來好消息，讓台灣企業在更穩定的國際架構下拚經濟。他強調，產業界將持續透過早餐會與政府保持溝通，共同推動台灣邁向更具競爭力的下一階段。