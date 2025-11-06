吳東亮揭輝達主動敲門真相 呼籲北市府補償金轉做公益捐贈

財經中心／李宜樺報導

輝達（NVIDIA）落腳北士科案即將塵埃落定，但「誰找誰、誰補償誰」的攻防從未停止。台新新光金控董事長吳東亮今（6）日親上火線，罕見完整還原T17、T18土地協商始末，更直指：「是一開始輝達主動來找新光人壽，不是新壽求售。」似乎想直接打破外界長期誤解。

輝達主動敲門 新壽一開始就願意成全

吳東亮於工商協進會所舉辦的「福岡市企業招商研討會」受訪時強調，五月簽下的MOU，就是輝達與新壽談定的商業條件，包含市府應返還的新壽成本，以及「一筆合理補償金」。他坦言：「新壽只是希望國際級企業能留在台北，所以願意出讓租約，做出相當大的犧牲。」

他也呼籲社會大眾看見新壽的努力：「把輝達留在台北，不只是台北市之福，也是台灣之福。新光人壽為此做了很多，值得肯定。」

補償金最後誰出？吳東亮：請轉做公益

近期傳出北市府希望補償金「由輝達全額吸收」，對此吳東亮表達支持，但進一步提出更大膽建議：「可不可以把原本MOU中屬於新壽應得的一部分，請輝達捐給台北市做公益？」他強調，既然全台民意都支持輝達落地，不如把善意變成實質回饋，用在市民身上最有意義。

肯定公務員努力 呼籲社會多一份支持

談及協商過程漫長曲折，吳東亮點名：「台北市公務員真的很辛苦，很多事情動輒得咎。」他呼籲社會應給予更多支持，讓基層能「更勇於任事、更敢做事」，共同促成台灣大型投資案順利落地。

談玉山併三商 吳東亮：是金融界的好事

被問到玉山金併三商人壽，吳東亮表示樂觀其成，更點出過去20、30年來，從合作社到金控合併，台新一直扮演領頭角色：「今年我們也有新的合作案，很高興看到另一波整併潮開始。」

