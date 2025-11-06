吳東亮盼外界肯定「新壽犧牲」 建議北市府輝達「善意補償」轉為公益捐贈
對於輝達總部北士科一案拍板敲定，新壽願意合意解約，工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮6日表示，樂見此案圓滿，但他也強調要澄清，此案是輝達主動來找新光人壽，非新壽主動求售土地，現金也為了讓國際級企業留在台北，願意出讓租約，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽艮定。
吳東亮今天出席日本福岡市企業招商研討會，對於媒體詢問輝達總部選擇在北士科T17、T18基地，新壽在與台北市府解約提出44.75億元解約金額之案的進度。
吳東亮表示，NVIDIA落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，我們都非常樂見這個案子往圓滿方向發展。但我也要做個澄清，這個案子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地，但新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。這個過程中，他們也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福。
吳東亮並說，記得輝達當時跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但我有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。
吳東亮因此建議，未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。在這個案子中我們也看到台灣的公務員真的也很辛苦，許多事動輒得咎，希望大家多挺公務員，讓他們能放開手腳勇於任事，更有作為，為台灣人民謀福利。
吳東亮以工商協進會理事長身分，出席日本福岡市企業招商研討會，歡迎福岡市副市長中村英一、九州經濟連合會堀江広重專務理事及福岡企業代表，台北市副市長林奕華、產發局局長陳俊安等人出席。
吳東亮致詞時表示，工商協進會繼2023年後，再度協辦「福岡市企業招商研討會in台北市」的活動，彰顯了台日持續成長的合作商機與緊密的夥伴關係。工商協進會與日本工商團體往來密切，特別是與九州的最大經濟團體-九經連，簽署MOU已13年，兩會互動頻繁。
尤其在台積電投資九州後，為促進雙方供應鏈合作，交流更為密切，包括企業互訪、以及共同舉辦台日(九州)經貿論壇等。
這次研討會，中村副市長率領來自電力、鐵道、金融、房地產、食品等各產業，超過30位的代表來台，期盼透過面對面的洽談，進一步推動台日產業合作及技術交流，深化雙邊經貿往來。台新銀行也在去年 7 月進駐福岡市，此次招商會的另一個重頭戲是在旁邊會場所舉行的食品商業交流會，共有18家來自福岡的優質食品企業親自來台進行商談，促進台日美食合作商機。
