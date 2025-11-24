吳東亮談輝達總部T17、T18案 盼國人給新光人壽肯定

台新新光金控董事長吳東亮今（24）日上午出席台新投信與新光投信合併茶會，會後與媒體聯訪時被問到對輝達總部T17、T18案的看法，言談間替子公司新光人壽抱屈，希望國人給予新壽肯定。

美商輝達（NVIDIA）集團相中位於北投士林科技園區的T17、T18土地，想要自建海外總部，原本持有T17、T18設定地上權的新光人壽承受極大壓力，新壽上周五（21日）董事會通過與臺北市政府合意解約，T17權利金28億元、T18權利金16.02億元，合計44.02億元。據了解，加計整地等費用支出，新壽返還T17、T18予北市府，可獲得大約44.3億元。

吳東亮今日被媒體問到，覺得T17、T18的紛擾結束了嗎？接下來怎麼看，如何支持台灣接下來的發展？他說，很高興T17、T18這個事情能夠結束，要感謝市政府跟臺北市長給新光人壽的肯定，隨即話鋒一轉談到，「我還是要替新光人壽講幾句話」。

吳東亮說：「真的新光人壽成立了60年一甲子，一直是跟我們台灣民眾站在一起，他們念茲在茲就想讓台灣怎麼更加的發展，所以我也希望也拜託我們台灣的老百姓、民眾，也可以給新光人壽的董事、員工、我們的魏董事長（新光人壽董座魏寶生）一個最大的肯定，他們這次真的是盡心，一起協助把NVIDIA留下來。」

吳東亮說，他也期許，臺北市政府跟NVIDIA的談判能夠很順利、成功，讓它能夠真正的就留在台灣，愈快愈好。

媒體問，台新新光金集團接下來會跟輝達進行其他的合作嗎？吳東亮說，台新金控本來就是輝達的客戶，大概兩三年前就買了輝達的晶片，開發所謂的「台新腦」，一些服務漸漸落地了，「我們有在用它的，本來就是它的客戶。」

