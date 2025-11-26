吳東亮談「台灣病」 央行處置得宜讓台灣經濟成長

（中央社記者呂晏慈、曾筠庭、高華謙台北26日電）對於經濟學人指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，工商協進會理事長吳東亮今天表示，央行目前的處置得宜，讓台灣整體經濟能夠順利成長。

經濟學人（The Economist）先前引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生「台灣病」等多項問題，引發各界正反意見。

吳東亮今天在工商協進會早餐會後接受媒體訪問時表示，對於「台灣病」的問題，央行、經濟部都有說明；當然有些事情台灣自己要小心，例如如何調整經濟發展M型化的狀況，讓雙方的差距少一點，這一塊政府已經注意到，也逐步推出相關辦法。

同時，吳東亮表示，央行一直密切關注利率的問題，這與經濟發展有關，屬於滾動式、機動式的調整，也要觀察競爭對手及美國市場變化，至少到今天為止，央行的處置應該還算得宜，讓台灣整體經濟能夠很順利成長，而這是很重要的議題，後續將持續關注。

對於明年經濟預測，吳東亮說，基本上還是審慎樂觀，今年人工智慧（AI）及提前拉貨潮帶動經濟成長，而國際4大科技公司明年投資力道似乎沒有放緩，對台灣絕對是比較有利的因素，依然在AI浪潮上占有優勢。

此外，吳東亮說，行政院及相關部會提出了很多協助傳統產業措施，如果台灣M型化的差距能夠減少，對經濟成長將是助力。

此外，工商協進會今天提出47項提案、100項具體建議，吳東亮提到，今天早餐會非常成功，感受到政府解決問題的誠意及企圖心，除了這100項建議，現場也有很多發言，而政府官員們都儘量回答。

不過，吳東亮不諱言，財政部相對其他部會還是比較保守，對於工商協進會提出幾項攸關稅制的建議，例如應修正亞洲資產管理中心相關稅制規範、提高台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）免稅額度等，都沒有正面回應。

吳東亮透露，行政院長卓榮泰會中開玩笑說，他桌上有一份TISA申請表格，他也還在等，要等稅負減免措施完成後才要投資。他說，TISA是很好的制度，只要有好的配套，將是全民都可用的工具，期待財政部能夠提出好的想法。

工商協進會代理秘書長邱一徹補充，會中提到了調降金融營業稅、取消「銀錢收據」的印花稅等議題，但財政部並未同意，主因在於金融業目前營運狀況非常好，以及印花稅仍為地方政府重要財源，因此不予廢除。（編輯：林淑媛）1141126