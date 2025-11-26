吳東亮：台灣不能僅靠AI產業 中小企業更需產業升級

吳東亮指出，台灣整體經濟發展不能僅靠AI產業。

週一（24）日，台新新光金控投信合併，董事長吳東亮會後受訪提及，輝達能留下是台北市是台灣之福；今（26）日一早，他出席工商早餐會再度提及，而從避免產業M型化角度提出建言。

今（26）日2025年工商早餐會台北登場，由行政院長卓榮泰率隊與工商協進會進行年度對話，包括台新金控與新光金控董事長吳東亮發表開場致詞。他指出，台灣AI產業發展亮眼，輝達（NVIDIA）考慮在台灣設立海外總會，不僅凸顯台灣在全球AI產先布局中的戰略地理，為台灣經濟注入強勁的成長動能，預期以明年的經濟成長率依然會有亮眼的表現，但是整體經濟發展不能只靠單一產業，應加快中小企業升級，推動產業多元化發展。

此外，他呼籲政府簡政便民、提升行政效率，同時對於台美關稅談判也肯定行政院長卓榮泰與財經部會團隊快速回應企業訴求。他也感謝政院積極溝通協助緩解「五缺」問題、經濟會各金管會等財經會會以在完善產先支持措施以推動亞洲資產管理中心等財經發展關鍵政策上多所突破；這些政策的推動不僅有助於擴大國家經濟量體，且為產業打「國際盃」提供堅實的後盾。

他也提到，近年全球局勢變化劇烈，從美中貿易戰到後疫情時代供應鏈重組，台灣企業面臨不小的挑戰。「尤其今年以來國際不確定性增加，企業要靠自己的力量因應非常不容易，這時候政府願意主動傾聽、迅速回應，對穩定投資與市場信心，是非常重要的關鍵力量。」

同時他也指出，民國77年起，工商協進會與行政院每年定期舉行早餐會，至今已經超過30年，這個平台已成為企業界與政府政策溝通最具代表性的場域。今日提出47項提案、100項具體建議以呼應政府政策方向。「今天能夠再次由卓院長親自率領行政團隊出席，代表政府對工商界意見的高度重視，我們也對此深表感謝，」他感性地說。

