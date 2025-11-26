吳東亮：台灣經濟沒病 但產業M型化

工商協進會理事長吳東亮26日表示，台灣經濟這麼好，不應該是生病，但產業M型化應該調整，讓差距少一點。（顏謙隆攝）

《經濟學人》指稱新台幣匯率嚴重低估，恐患台灣病。工商協進會理事長吳東亮26日表示，台灣經濟這麼好，且央行和經濟部長龔明鑫都有對外說明，不應該是生病，不過他也提醒，有些事情台灣自己要小心，像是產業M型化應該調整，讓差距少一點。

至於產業M型化問題，吳東亮指出，面對新的國際情勢、產業加速迭代，台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善，政府也已經注意到這個問題，也逐步推出相關的法案，協助傳統產業，如果台灣可以縮小M型化差距，對經濟成長十分有利。

對於明年經濟表現，吳東亮表示「審慎樂觀」，今年主要是人工智慧（AI）和提前拉貨所帶動，他觀察目前趨勢，國際的4大科技公司明年投資力道沒有放緩，這對台灣經濟有利，在AI的浪潮上，台灣仍占有優勢。而輝達將在台灣設立海外總部，不僅凸顯台灣在全球AI產業布局中的戰略地位，明年經濟成長率依然能有亮眼表現。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，台灣AI出口持續支撐經濟表現，明年GDP仍有望超過3％，不過他也提醒，明年台灣出口增速可能放緩，主要因基期較高，但整體仍可維持經濟穩健成長。

對於AI會否泡沫化？林啟超指出，大型AI企業資本支出占GDP比重接近2000年網路泡沫的8成，但企業財務結構算是健康，跟網路泡沫時比起來好太多，雖然資本支出仍保持成長，但年增幅已下降。

林啟超表示，聯準會12月可望降息1碼，2026年「坐3望2」，明年全年降息3碼起跳，年底前不排除終端利率降到2字頭（2％），反觀台灣央行年底前不會降息，也不會放寬第7波房市管制。