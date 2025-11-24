吳東亮：挑戰兆元規模 台新投信資產躍升前十大

今日台新新光金控旗下子公司台新投信與新光投信於正式完成合併程序，台新新光金控董事長吳東亮提出3期許。

今（24）日台新新光金控旗下子公司台新投信與新光投信於正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司，台新新光金控董事長吳東亮也現身致詞。合併後資產規模（AUM）達新臺幣5,300億元，躍升市場第九大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元。原任台新新光金控30餘年的賴昭吟擔任董事長。

台新投信今（24）日召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長。台新新光金控董事長吳東亮致詞表示，「今天由台新新光投信打頭陣，代表台新新光金控進入多引擎，投資市場反應會更快，資本市場國際化政策，留才引資方向明確，讓台灣資產管理業者看到更大舞台，合併後台新投信5300億元，成為第九大投信，市佔率前十大，」

他進一步說明，更重要是，台新投信不只會變大，會變得更強壯，有信心成為兆元級管理公司，站上國際舞台。積極爭取全權委託的業務。未來會有更多機會爭取全權委託業務，成為兆元投信一定可以達成。

賴昭吟表示，「合併後將整合雙方資源，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。」台新投信副董事長林尚愷也持相同策略。

台新投信總經理葉柱均指出，「統計至今年9月底，在國內貨幣市場基金規模逾新臺幣1,600億元，連續7年穩居業界龍頭。」兩者合併後台新投信產品線將更完整，包括：台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）、新光15年期（以上）A-BBB美元電信債券ETF基金（00867B）等破百億的投資級債券ETF。今年也將推出二檔主動式ETF，持續挖掘市場最新投資機會。

