吳東亮：樂見輝達落腳北士科 建議市府補償金轉作公益

（中央社記者呂晏慈台北6日電）輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台新新光金董事長吳東亮今天說，樂見此案往圓滿方向發展，並建議台北市政府後續進行協商時，可以延續先前新壽與輝達簽訂合作備忘錄（MOU）的精神，將善意補償轉化為公益捐贈，造福市民。

不過，吳東亮也澄清，這個案子一開始是輝達主動找新光人壽，不是新壽主動求售土地，新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。這個過程中，新壽也做出了很多努力，希望外界能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定，「畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福」。

台北市副市長李四川昨天受訪證實，已收到新光人壽提出解約金額約新台幣44.7億元，金額還算合理，希望這週就能確定金額，7日簽解約協議書。

吳東亮今天下午出席由工商協進會協辦的日本福岡市企業招商研討會時，被媒體詢問對輝達落腳北士科議題看法，吳東亮說，輝達落腳北士科是台灣產業發展的重要里程碑，各界都非常樂見這個案子往圓滿方向發展。

吳東亮回顧，他記得當時輝達跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但他有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。

吳東亮建議，未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

吳東亮說，從這個案子中，看到台灣的公務員真的很辛苦，許多事動輒得咎，希望大家多挺公務員，讓他們能放開手腳勇於任事，更有作為，為台灣人民謀福利。（編輯：林淑媛）1141106