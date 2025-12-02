吳東諺劇中救愛妻受重傷 白家綺現場目睹心超痛

吳東諺在八點檔《好運來》中，為拯救妻子「芸菲」（白家綺 飾）而受重傷，這場重頭戲對他與白家綺而言，不只是劇情推進的關鍵，更是兩人演藝生涯中極難忘的體驗。

吳東諺劇中救白家綺。（圖／民視）

吳東諺回憶拍攝當天，現場火勢規模遠超預期，工作人員為了讓畫面更逼真，使用煤油、棉花與紙箱把火堆往上墊高。他倒地時，真實火苗就貼著腳邊燃燒，「那種熱度是真的感覺得到，但我知道還在安全範圍內。」

為了讓情緒不中斷，他在鏡位調整或換燈時，完全不離開地面，一直維持角色的狀態，把所有外界干擾隔絕在外。他笑說這場戲會「一輩子被放在記憶的某個地方」，並感謝導演、王燦，以及太太白家綺給他的安全感，讓他能放心丟進所有情緒。他也透露，開拍前靠禱告與音樂堆疊情緒，結果第一顆鏡頭就順利通過。

白家綺則形容這場戲像「靈魂深處被打開」。身為劇中的妻子與母親，她在拍攝時幾乎是從心底痛出來的，「那種想保護家人、卻完全無力的心酸，明明很累，還是要撐著全世界的孤單。」她說自己當下已經不是在「演」，而是靈魂陪著芸菲一起哭，導演喊卡後眼淚仍停不下來。她也感謝觀眾一路給予加油與祝福，希望大家持續陪藝術中的芸菲走過這段艱難的生命旅程。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

