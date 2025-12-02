吳東諺救妻「身受重傷」 白家綺：靈魂在哭泣

記者王丹荷／綜合報導

吳東諺在民視8點檔《好運來》飾演的角色為拯救妻子「芸菲」（白家綺 飾）而身受重傷，這場充滿爆點與淚水的重頭戲將在今晚播出。戲外是真實夫妻的吳東諺和白家綺，戲裡經歷生離死別，2人在拍攝後回憶這場重頭戲，坦言是演藝生涯中難以忘懷的經驗，白家綺更直言：「我的靈魂在陪芸菲哭泣！」

吳東諺劇中為了救妻而倒地不起，該場戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。他透露，這場戲對他來說非常特別，將會「一輩子放在記憶的某個地方。」由於劇本無法預知現場環境，吳東諺現場與同劇演員翁家明、白家綺、導演、攝影師等，大家開始集體創作，共同討論如何讓拍攝更合理、畫面更緊張。

回憶拍攝當下，吳東諺表示所有幕後工作人員都十分辛苦，必須用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。而當他受傷倒地時，真實的火苗就在腳邊燃燒：「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」儘管如此，為了保持情緒的連貫性，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地沒有動，讓自己完全沉浸在情緒當中，不受外界影響。

他特別感謝導演和劇中飾演他父親的王燦，以及太太白家綺，讓他能夠「很放心地去表演」，並透露拍攝前透過禱告與放音樂幫助自己累積情緒，最終才能真情流露，讓導演第1顆鏡頭就喊過。

飾演妻子「芸菲」的白家綺，則將這場戲視為1次靈魂深處的挖掘。她表示，站在妻子和母親的角度詮釋這場戲，心裡非常痛，「那種既想保護家人又無力的心酸，明明很累，卻還是撐著全世界的孤單。」情緒之滿，連導演喊卡之後，眼淚都無法停止，白家綺說，因為那是真實的痛，感覺靈魂在陪芸菲哭泣，從進組《好運來》開始收到滿滿的祝福，也邀請觀眾一起陪伴芸菲走過這段生命的歷程。