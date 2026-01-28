吳東諺暫別螢光幕？自爆八點檔《好運來》殺青後「轉行當上班族」

四季線上/林佩玟報導

男星吳東諺這幾年接連演出多部民視八點檔，自《好運來》所演的「逸凱」角色殺青之後，便暫時沒有戲劇演出的消息，昨晚（27日）突然發文曝近況，透露「改當上班族」，讓粉絲驚訝不已。

吳東諺《好運來》逸凱角色殺青後，便暫無戲劇演出消息。/翻攝吳東諺FB

吳東諺表示有些朋友問他最近在做什麼，好久都沒有他的消息，他坦言「其實…….最近週一到週五都在當上班族，六日陪孩子」，引網友猜測「該不會也開始當房仲吧」，也有網友敲碗期待能再看到東諺演戲。而至於是什麼類型的上班族並沒有說，東諺目前僅透露希望一切都能順利，就能盡快和大家分享。

廣告 廣告

吳東諺曝近況「週一到週五都在當上班族，六日陪孩子」。/翻攝吳東諺FB

網友猜測吳東諺會不會也和好友林道遠一樣斜槓當房仲。/翻攝吳東諺FB

【看更多】

孫協志夏宇童下月辦婚禮！曝超甜婚紗照「嘟嘴親親」恩愛畫面全流出

《豆腐媽媽》再曝新卡司「神秘父子」即將登場！網看背影狂點名「是他們」

梁佑南驚喜加入《豆腐媽媽》！「幾近素顏出演」曝與蘇晏霈有大量對手戲

【追好劇】《好運來》第245集精彩片段｜逸凱中刀身亡





更多四季線上報導

吳東諺《姊妹亮起來》打破七年之癢！夫妻同台飆戲深情「一次就過」

八點檔演員全到齊！除夕節目《民視第一發發發》開錄「百人陣仗」首度曝光

徐千京《姊妹亮起來》隔日帶傷趕拍「報應戲」！狼狽淋水展敬業精神