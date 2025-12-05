吳東諺火場救妻重傷 白家綺崩潰：靈魂在哭泣

娛樂中心／杜子心報導



民視八點檔《好運來》劇情近日衝上高峰，劇中「陳逸凱」正式領便當的橋段播出後，瞬間引發許多網友討論。飾演陳逸凱的吳東諺昨（4）日在臉書向觀眾道別，坦言心情沉澱了一整天，才準備好跟陪伴他 8 個月的角色說再見。吳東諺與白家綺戲裡戲外都是夫妻，兩人在飾演離別戲時，戲劇張力破表，讓許多粉絲看得相當過癮。

吳東諺為救妻火場重傷！戲外夫妻白家綺演離別戲淚崩「靈魂在哭泣」

吳東諺（右）在《好運來》中飾演陳逸凱，雖然偶爾會因為角色而受到謾罵，但吳東諺仍抱持著感恩的心。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

《好運來》陳逸凱這個角色在劇中並不討喜，播出時吳東諺常遭受謾罵，他在臉書粉專形容逸凱是「自卑裡長出自大的典型人物」，即便人生充滿荒唐與不完美，他仍替角色說了句公道話「他沒有發聖光，但他有善良；能力不強，但他真的很有愛」。回顧 8 個月的拍攝，吳東諺說「上山下海、吊鋼絲」都來過，還摔出腰傷腳傷，甚至拍到失聲。外界罵角色，他也都坦然接受，只會提醒自己「有戲拍是幸福的事」，他也特別感謝所有幕前幕後夥伴，強調八點檔每天都像拍一部電影，「大家日以繼夜就是希望晚餐時能陪觀眾度過」。最後，他在貼文向逸凱深深鞠躬「謝謝你陪我走過八個月的人生，永別了」。

吳東諺為救妻火場重傷！戲外夫妻白家綺演離別戲淚崩「靈魂在哭泣」

吳東諺（圖右）和白家綺（圖左）戲裡戲外都是夫妻，拍攝時默契十足。（圖／翻攝畫面）

而讓觀眾印象最深的，就是逸凱為救妻「芸菲」（白家綺飾），而重傷倒地的火場戲。戲外兩人是真實夫妻，拍起生離死別更是情緒滿到爆。吳東諺透露，現場的火是真的，製作團隊用煤油、棉花、紙箱堆出火勢，他倒地時火就在腳邊燒，「真的很熱，但知道距離安全」。為了保持情緒，他連換鏡位都不肯起身，一直癱在原地沉浸表演。而白家綺則形容那場戲像是「靈魂被翻到最深處」，在妻子與母親的角度演這個生離死別，她痛到導演喊卡後眼淚還止不住，表示「靈魂在陪芸菲哭泣」。

原文出處：吳東諺為救妻火場重傷！戲外夫妻白家綺演離別戲淚崩「靈魂在哭泣」

更多民視新聞報導

打臉中國官媒稱：是彩排！濱崎步「0人演唱會」真相曝

濱崎步IG貼文破11萬讚！台網湧貼文力挺：歡迎來台灣

濱崎步上海演唱會遭中狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

