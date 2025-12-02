吳東諺為救白家綺重傷！深陷火海 她心碎飆淚：靈魂在哭泣

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔大戲《好運來》劇情進入高潮，吳東諺飾演的角色為拯救妻子「芸菲」（白家綺飾）而身受重傷。而在戲外也是夫妻的兩人回憶這場重頭戲時，都坦言是演藝生涯中難以忘懷的經驗，白家綺更直言：「我的靈魂在陪芸菲哭泣！」

吳東諺（中）《好運來》重頭戲與王燦（右）、白家綺（左）對戲，也讓一旁工作人員頻頻拭淚。（圖／民視提供）

吳東諺在劇中為了救妻而倒地不起，這場重頭戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。他回憶，拍攝當下所有幕後工作人員都十分辛苦，必須用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。而當他受傷倒地時，真實的火苗就在腳邊燃燒，「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」儘管如此，為了保持情緒的連貫性，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地沒有動，將自己完全沉浸在情緒當中，不受外界影響。

白家綺《好運來》親睹吳東諺重傷倒地，情緒崩潰。（圖／民視提供）

至於飾演妻子「芸菲」的白家綺，則將這場戲視為一次靈魂深處的挖掘。她表示，站在妻子和母親的角度詮釋這場戲，心裡非常痛。白家綺分享，「那種既想保護家人又無力的心酸，明明很累，卻還是撐著全世界的孤單。」為了完整呈現芸菲的愛與牽掛，她將靈魂掏得很深，情緒之滿，連導演喊卡後，眼淚仍無法停止。她說因為那是真實的痛，感覺靈魂在陪芸菲哭泣。





