吳東諺《好運來》火場救妻「來真的」！白家綺揪心飆淚 親吐：靈魂在陪芸菲哭泣
四季線上／綜合報導
民視八點檔《好運來》再迎大場面！逸凱（吳東諺 飾）為救妻子芸菲（白家綺 飾）深入險地卻身受重傷，上演緊張又感傷的重頭戲；兩人談到這場拍攝過程，坦言是演藝生涯中難忘的經驗，白家綺更直言「靈魂在陪芸菲哭泣！」預告了本場戲的精采程度。
「凱菲CP」命運發展為近期《好運來》重點劇情，逸凱為了從海生（翁家明 飾）手中救出芸菲，不慎受重傷，在火場裡與芸菲訣別。吳東諺透露拍攝過程，由於劇本無法預知現場環境，現場同劇演員翁家明、白家綺與工作人員便集體創作，共同討論如何讓拍攝更合理、畫面更緊張。
吳東諺回憶拍攝當下，所有幕後工作人員都十分辛苦，必須用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。而當他受傷倒地時，真實的火苗就在腳邊燃燒：「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」儘管如此，為了保持情緒的連貫性，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地沒有動，將自己完全沉浸在情緒當中，不受外界影響。
吳東諺表示特別感謝導演、王燦（飾演曉剛），以及太太白家綺，讓他能夠「很放心地去表演」，並透露拍攝前透過禱告與放音樂幫助自己累積情緒，最終才能真情流露，讓拍攝更順利完成。
白家綺則將這場戲視為一次靈魂深處的挖掘。她表示，站在妻子和母親的角度詮釋這場戲，心裡非常痛。「那種既想保護家人又無力的心酸，明明很累，卻還是撐著全世界的孤單。」為了完整呈現芸菲的愛與牽掛，自己將靈魂掏得很深，情緒之滿，連導演喊卡之後，眼淚都無法停止。
白家綺表示「那是真實的痛，感覺靈魂在陪芸菲哭泣」，從進組《好運來》開始就收到滿滿的祝福，也邀請觀眾一起陪伴芸菲走過這段生命的歷程。
