「吳柏毅」北醫前遭擊落 二輪、四輪族論戰「誰要重考駕照」

【記者江孟謙／台北報導】台北大學附設醫院前，昨天（7日）上午11時許發生機車與小客車車禍，目擊者指稱，轎車有打燈，但疑似轉得太急，而UBber外送員則疑似騎太快，警方表示，騎士手腳擦挫傷無生命危險，詳細責任歸屬仍待釐清。

警方調查，小客車孫姓女駕駛沿吳興街220巷南往北行駛，右轉時與楊姓男騎士碰撞，雙方各有車損，都沒有酒駕，依規定製作雙方筆錄，肇事責任釐清中。

但這起車禍引起網友兩方對道路駕駛的看法，有人認為「轉彎前不看後視鏡有沒直行車就直接轉過去？以為有打方向燈就是無敵？」但也許多網友指出，汽車早就打方向燈，機車硬是要去趕死。「右側超車是違規！」「汽車沒把右側關閉就吃虧了！」引發道路規則的兩方論戰。

小客車車損。翻攝畫面

機車車損。翻攝畫面

