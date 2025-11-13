吳楚關鎖板子磯／熊代厚

熊代厚

在安徽蕪湖，有一個板子磯，位於荻港鎮南千米之外的江邊，被譽為“吳楚關鎖”，它不但是長江二十四磯之首，還是渡江戰役中解放軍突破長江的第一個登陸地，老電影《渡江偵察記》的故事就發生在這裏，電影也是在這裏取景的。

板子磯和陸地並不相連，相當於一個小島，上去要坐渡船。站在渡口，可見板子磯突兀於江中，其下水流湍急、驚濤拍崖；其上怪石嵯峨，甚是險峻，宛如披甲的衛士，守護著奔流不息的長江。

登臨後，半腰有一條長長的濱江棧道，一直延伸到螺絲嘴。沿著棧道行走，眼前長江如一條巨龍奔騰東去，浩浩蕩蕩，橫無際涯。明代宋棠曾贊板子磯“勢吞吳楚千年壯，穩鎮中流亙古今”，此刻登臨，方能體會到這份跨越千年的雄渾氣魄。

登山石階依勢蜿蜒而上，由青石鋪就，在細雨中溫潤發亮。拾級至頂，可見一磚塔，六角形，中空，塔身爬滿了野草與青藤。

這是明萬歷年間修建的鎮風塔，原有七級，清代被毀，現僅存二級。雖是殘塔，卻依舊頂著“砥柱大觀”“天峰聳秀”的匾額，風骨不減當年。

往前，可見一棵千年古銀杏，幾人方可合圍。眼下正是深秋，樹葉一片金黃，江風吹來，簌簌落下，如蝴蝶翩躚起舞，煞是好看。

2013年12月30日，一場雷擊，大火熊熊，把整個樹身幾乎燒空了。本來它難逃此劫，沒想到它竟涅槃重生，依然屹立磯上，枝繁葉茂。更讓人稱奇的是，它的根部還長出了九棵小銀杏，如龍生九子，四周圍繞。

在古銀杏樹附近，有一閣，高丈許，斗拱卷門，飽經滄桑，古樸凝重，為黃公閣。黃公是抗清明將黃得公，為保南明弘光帝，戰死板子磯，後人建此閣紀念他的赤膽忠心。

清軍在消滅了李自成後揮師南下，進逼南明政權。弘光帝逃到蕪湖黃得功軍營，說：“除了你我已沒有誰可以依仗了。”黃得功泣淚說：“願效死。”

黃得功準備護駕去浙江，還未成行追兵就到了，於是在板子磯江段與多鐸率領的清軍展開激戰。他胳膊受傷，幾乎快斷掉了，他用布帶吊著胳膊，佩戴著腰刀，指揮著手下和清軍戰鬥。

最終寡不敵眾，他知道大勢已不可為，便拿著敵軍射在身上的箭，刺喉而死，實現了自己“願效死”的諾言。

黃得功死後，叛將縛住弘光帝，獻給了清軍主帥多鐸。自此，延續270多年的明王朝正統政權，在板子磯徹底覆滅，歷史在這裏轉向一個新的方向。

沿著石階往下，可見當年國民黨軍隊挖的戰壕，再往下，是渡江戰役陳列館。

1949年4月6日，解放軍先遣渡江偵察大隊在板子磯成功登陸，不僅為後續大部隊的全面強渡提供了寶貴的實戰經驗，還極大地激發瞭解放軍的鬥志，堅定了渡江作戰勝利的信心。

1949年4月20日，渡江戰役全面爆發，27軍在板子磯成功登岸，標誌著渡江戰役取得了重要的勝利，並為後續行動奠定了基礎。

此後，在短短的24小時內，30萬大軍成功渡過長江，進入江南地區，以摧枯拉朽之勢橫掃國民黨軍隊，江南得以解放。

歷史在板子磯，再一次發生了重大改變，一個舊政權覆滅，一個新中國誕生。

紀念館中完好地保存著當年渡江的舊木船、黑色手搖式電話、登陸時吹過的衝鋒號，還有各種槍械、磨損的軍服和作戰地圖，每一件實物都承載著動人的故事。

我靜立於前，耳邊仿佛傳來隆隆的槍炮聲，震天的呐喊聲；抬眼江面，似乎硝煙彌漫，萬帆競發。

現在都難以想像，敵軍在這裏架著密集的機槍，下麵是長江天塹，一只只木船，如何能頂著如雨的子彈沖磯而上？

其時大霧，也許是天意。天意又是什麼呢？天意是民意，得民意得天下。

板子磯自古就是兵家必爭之地，春秋時期即為軍事要津，《左傳》記載吳楚“鵲岸戰役”發生於此 。三國時為東吳軍津要塞，曹操與孫權曾在此鏖兵。東晉大司馬桓溫也曾在此據赭圻築城，南宋在此處築炮臺抗金，包括上文所述的黃得功在此抗清。

但最著名的當屬這次偉大的渡江戰役，它作為 “百萬雄師橫渡長江天塹的最早突破口”，成為了革命歷史的見證者，被永遠鐫刻在歲月的深處。

江水恒流，星轉鬥移，如今的板子磯不僅是一處風景勝地，更是一座精神的豐碑。雖然歷史的背影漸漸遠去，但站在這裏，腳下的土地仿佛還殘留著戰火的餘溫，能強烈感受到先烈們為了信仰而英勇鬥爭的精神。

這種精神，和著那江風，那古閣，那紀念碑，融匯成一種永恆的記憶與力量，不僅激勵著我們不斷前行，更讓我們深刻銘記過往，珍惜當下的和平與安寧。