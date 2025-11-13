吳楚關鎖板子磯／熊代厚
熊代厚
在安徽蕪湖，有一個板子磯，位於荻港鎮南千米之外的江邊，被譽為“吳楚關鎖”，它不但是長江二十四磯之首，還是渡江戰役中解放軍突破長江的第一個登陸地，老電影《渡江偵察記》的故事就發生在這裏，電影也是在這裏取景的。
板子磯和陸地並不相連，相當於一個小島，上去要坐渡船。站在渡口，可見板子磯突兀於江中，其下水流湍急、驚濤拍崖；其上怪石嵯峨，甚是險峻，宛如披甲的衛士，守護著奔流不息的長江。
登臨後，半腰有一條長長的濱江棧道，一直延伸到螺絲嘴。沿著棧道行走，眼前長江如一條巨龍奔騰東去，浩浩蕩蕩，橫無際涯。明代宋棠曾贊板子磯“勢吞吳楚千年壯，穩鎮中流亙古今”，此刻登臨，方能體會到這份跨越千年的雄渾氣魄。
登山石階依勢蜿蜒而上，由青石鋪就，在細雨中溫潤發亮。拾級至頂，可見一磚塔，六角形，中空，塔身爬滿了野草與青藤。
這是明萬歷年間修建的鎮風塔，原有七級，清代被毀，現僅存二級。雖是殘塔，卻依舊頂著“砥柱大觀”“天峰聳秀”的匾額，風骨不減當年。
往前，可見一棵千年古銀杏，幾人方可合圍。眼下正是深秋，樹葉一片金黃，江風吹來，簌簌落下，如蝴蝶翩躚起舞，煞是好看。
2013年12月30日，一場雷擊，大火熊熊，把整個樹身幾乎燒空了。本來它難逃此劫，沒想到它竟涅槃重生，依然屹立磯上，枝繁葉茂。更讓人稱奇的是，它的根部還長出了九棵小銀杏，如龍生九子，四周圍繞。
在古銀杏樹附近，有一閣，高丈許，斗拱卷門，飽經滄桑，古樸凝重，為黃公閣。黃公是抗清明將黃得公，為保南明弘光帝，戰死板子磯，後人建此閣紀念他的赤膽忠心。
清軍在消滅了李自成後揮師南下，進逼南明政權。弘光帝逃到蕪湖黃得功軍營，說：“除了你我已沒有誰可以依仗了。”黃得功泣淚說：“願效死。”
黃得功準備護駕去浙江，還未成行追兵就到了，於是在板子磯江段與多鐸率領的清軍展開激戰。他胳膊受傷，幾乎快斷掉了，他用布帶吊著胳膊，佩戴著腰刀，指揮著手下和清軍戰鬥。
最終寡不敵眾，他知道大勢已不可為，便拿著敵軍射在身上的箭，刺喉而死，實現了自己“願效死”的諾言。
黃得功死後，叛將縛住弘光帝，獻給了清軍主帥多鐸。自此，延續270多年的明王朝正統政權，在板子磯徹底覆滅，歷史在這裏轉向一個新的方向。
沿著石階往下，可見當年國民黨軍隊挖的戰壕，再往下，是渡江戰役陳列館。
1949年4月6日，解放軍先遣渡江偵察大隊在板子磯成功登陸，不僅為後續大部隊的全面強渡提供了寶貴的實戰經驗，還極大地激發瞭解放軍的鬥志，堅定了渡江作戰勝利的信心。
1949年4月20日，渡江戰役全面爆發，27軍在板子磯成功登岸，標誌著渡江戰役取得了重要的勝利，並為後續行動奠定了基礎。
此後，在短短的24小時內，30萬大軍成功渡過長江，進入江南地區，以摧枯拉朽之勢橫掃國民黨軍隊，江南得以解放。
歷史在板子磯，再一次發生了重大改變，一個舊政權覆滅，一個新中國誕生。
紀念館中完好地保存著當年渡江的舊木船、黑色手搖式電話、登陸時吹過的衝鋒號，還有各種槍械、磨損的軍服和作戰地圖，每一件實物都承載著動人的故事。
我靜立於前，耳邊仿佛傳來隆隆的槍炮聲，震天的呐喊聲；抬眼江面，似乎硝煙彌漫，萬帆競發。
現在都難以想像，敵軍在這裏架著密集的機槍，下麵是長江天塹，一只只木船，如何能頂著如雨的子彈沖磯而上？
其時大霧，也許是天意。天意又是什麼呢？天意是民意，得民意得天下。
板子磯自古就是兵家必爭之地，春秋時期即為軍事要津，《左傳》記載吳楚“鵲岸戰役”發生於此 。三國時為東吳軍津要塞，曹操與孫權曾在此鏖兵。東晉大司馬桓溫也曾在此據赭圻築城，南宋在此處築炮臺抗金，包括上文所述的黃得功在此抗清。
但最著名的當屬這次偉大的渡江戰役，它作為 “百萬雄師橫渡長江天塹的最早突破口”，成為了革命歷史的見證者，被永遠鐫刻在歲月的深處。
江水恒流，星轉鬥移，如今的板子磯不僅是一處風景勝地，更是一座精神的豐碑。雖然歷史的背影漸漸遠去，但站在這裏，腳下的土地仿佛還殘留著戰火的餘溫，能強烈感受到先烈們為了信仰而英勇鬥爭的精神。
這種精神，和著那江風，那古閣，那紀念碑，融匯成一種永恆的記憶與力量，不僅激勵著我們不斷前行，更讓我們深刻銘記過往，珍惜當下的和平與安寧。
其他人也在看
大清都亡了1百多年，為何還有人日夜看守皇陵？守陵人揭開百年秘密
在討論大清皇陵、守陵人、清朝皇帝陪葬制度時，一個常被忽略的疑問再次浮上檯面：清朝滅亡至今已超過110年，為何仍有人日夜守在皇陵旁？這不只是歷史的殘影，更是跨越百年的使命延續；那些看似被時間遺忘的陵寢，背後有一群人默默守著祖先的遺痕，也守著自己的家園。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Disney+最新片單揭曉！亞太陣容超豪華 「IU、玄彬、李棟旭」全都登場
華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區今（13）日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+原創內容發布會」，搶先揭曉 Disney+ 即將推出的韓國與日本原創作品陣容，展現平台在內容創作上的強勁動能，並深化與亞太地區的頂尖藝人與創作者陣容的合作。活動上眾星雲集，匯聚來自美國、韓國與日本的演員與創作團隊，現場也公開多部獲獎作品的獨家預告與重磅新作資訊。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
賭輸颱風假！ 台大生承諾兌現「但縮水」：真的沒錢了
「鳳凰」颱風昨（12日）晚間解除海陸警報，台北雖有風雨但整體影響不大，基本與颱風假絕緣，就有網友為此荷包大失血！日前一名自稱台大大氣系學生的網友發出「祭品文」，預測台北至少會放2天颱風假，還放話少1天就請雞排加珍奶，儘管預測失準還被大氣系學生會切割，原PO則重申一定兌現承諾，但也尷尬坦承「沒錢了」珍奶只能提供100杯，令網友忍不住笑稱「大氣系果然夠大氣」、「了不起負債」。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
南亞科吞600億刷大盤年度次高量 點火記憶體行情/101捲入詐騙風暴 掀監管失靈警訊/信驊亮燈鎖6335元 股王飆台股史上第一高｜Yahoo財經掃描
美國政府關門僵局可望落幕，化解市場最大不確定因素，帶動美股漲多跌少。道瓊工業指數續強，大漲0.68%、收48,254.82點再創收盤新高；資金持續自高估值科技股撤離，使那斯達克指數下跌0.26%，標普500指數微漲0.06%，費半則勁揚1.47%。個股焦點落在AMD法說會，執行長蘇姿丰直呼AI晶片需求「貪得無厭」，刺激股價大漲9%，領漲費半；相對地，Meta遭點名盈餘水分、續跌2.88%，Oracle下挫3.88%，顯示大型科技股面臨獲利了結壓力。美股資金輪動明顯，健康照護與金融股如高盛、聯合健康集團強勢推升道瓊創高。台積電ADR同步收黑，反映科技族群短線承壓。 亞股今日多數收漲，日股上漲0.43％，韓股小漲，港股與陸股同步走揚，市場情緒較回穩。 台股今（13）日在平盤上下震盪，盤中再闖28,000點未果，終場小跌43.53點、收27,903.56點，成交量放大至6,583億元、創近一個月新高。台積電(2330)受美科技股疲弱影響，壓尾收最低1460元、下跌15元。盤面資金則明顯轉向題材股與集團股，最亮眼莫過於南亞科(2408)強勢吸金，成交金額達600.29億元、衝上今年次高、單檔就占大盤逾一成成交值；此外，股王信驊(5274)強鎖漲停至6335元，一舉刷新台股史上最高價紀錄。集團作帳火力全開，華新(1605)、華新科(2492)、華東(8110)同步亮燈，台塑集團南亞(1303)、台化(1326)同樣大漲點亮盤面。資金持續自權值股移轉至記憶體、材料、PCB、被動元件族群，為大盤維持活躍度的主要動能。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 23 小時前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 4 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 4 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
坤達確定復工！ 重返《綜藝玩很大》製作單位回應了
Energy坤達日前因為閃兵役重挫形象，告假《綜藝玩很大》，製作單位後續找到柯有倫、小刀代班。不過事件尚未過去一個月，近日就有消息指出，坤達已經要回歸節目，對此三立電視也做出回應，確定坤達即將復工。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 10 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 20 小時前
好市多橄欖油「一次大降價300元」 會員驚：發生什麼事
一名網友近日分享，逛好市多時，發現一罐橄欖油近期出現大幅降價，從原本800多元一口氣降至539元，貼文曝光後，引發消費者熱烈討論。中天新聞網 ・ 6 小時前