吳欣岱參戰！辭台灣基進秘書長 拼港湖議員「第一線回應民眾」

2026地方選舉逐漸升溫，台灣基進秘書長吳欣岱昨（12/30）宣布請辭，並投入北市港湖議員選舉、經營地方，吳欣岱說，自己仍是台灣基進的一份子，會在不同的位置，繼續為民主、主權與社會進步努力。

吳欣岱表示，在2025年年末，她決定請辭台灣基進秘書長，並獲得主席同意。接下來會專心投入地方選舉與地方經營。這個決定不容易，但她相信每個人都應該在最需要的地方承擔責任。擔任秘書長這段時間，有幸與許多夥伴一起努力，走訪各地黨部、與黨員直接對話，也嘗試改善制度上的不足。很感謝這段歷程，也對仍在崗位上堅守的夥伴抱持深深敬意。

吳欣岱指出，越來越感受到，當前社會最緊迫的問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失。地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求。這也是她選擇回到地方的原因。「卸任不是離開。我仍是台灣基進的一份子，會在不同的位置，繼續為民主、主權與社會進步努力。只是接下來，我會把心力放在最具體的地方實踐上。」

最後，吳欣岱感謝一路同行的夥伴，也請大家繼續提醒她、監督她，別忘了當初為什麼走進政治。

