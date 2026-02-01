（圖／郭音蘭臉書）

2026台北燈節以「雙展區、雙IP」為策展亮點，其中，西門展區主題為「泡泡瑪特」，卻惹來綠營炮轟。台灣基進台北黨部主委吳欣岱批評「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」，卻遭踢爆她曾手持疑似仿冒的Labubu拍合照，挨轟心虛搞雙標。

泡泡瑪特旗下的Labubu娃娃，以咧嘴大笑和尖耳朵的造型聞名，在社群媒體爆紅後已成為熱門商品。英國首相施凱爾近日率團赴大陸訪問，開心對外宣布泡泡瑪特決定把歐洲區域總部設在倫敦，也將在英國7個地點開店，成為他此行達成的成果之一。

早在泡泡瑪特走紅後，就在西門町開了旗艦店，現在也有多家分店，旗下各造型的Labubu更是許多藝人的最愛，國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga等都是愛好者，這回北市辦燈節想藉此吸引國際觀光客造訪，單純商業潮牌玩偶卻成為吳欣岱等人口中的「文化侵略」。說穿了，又是意識形態的逢中必反、畫地自限，難道看陸劇和日、韓劇就不愛台灣嗎？

更別說，此次展區還有來自美國公司的變形金剛，小提燈也以柯博文為主題，跟泡泡瑪特一樣都是全球知名IP，也非本土台派，吳欣岱選擇泡泡瑪特開轟，不僅顯現媚外雙標，更少了想當首都民代的胸襟。

吳欣岱曾參選立委和北市議員失利，網紅醫師的她，過去硬蹭大陸品牌Labubu，現在「口嫌體正直」的舉止並不令人意外。只是，再怎麼蹭也要對自己的文化和所受的教育有信心，凡事都要扯上政治、冠上「阿共的陰謀」，虧她還受過高等教育，竟如此短視，令人遺憾。