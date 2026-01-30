吳欣岱批台北燈節主角是中國「泡泡瑪特」 楊智伃一張圖酸爆：狠起來連自己臉都打

2026台北燈節推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區。而第二組IP，是中國盲盒潮玩「泡泡瑪特」，消息一出立刻引發爭議，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批評，台北市政府將台北燈節的主角留給中國品牌，是忽視台北市擁有豐富的文化資源；對此，國民黨前發言人楊智伃在臉書貼出過去吳欣岱曾跟泡泡瑪特合照的照片，並大酸吳欣岱狠起來，連自己的臉都可以打。

對於台北燈節找泡泡瑪特，吳欣岱在臉書發文批評，北市府將燈節主角留給中國的泡泡瑪特，根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源。她身為台北市民，要提出嚴厲質疑，北市府拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」，引入充滿爭議的「傲慢品牌」，這叫安全友善？國際大師視台灣文化為珍寶，市府卻自廢武功；北市府是缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑。

對此，楊智伃表示，這次台北燈節西門展區，與年輕人喜歡的泡泡瑪特合作，旗下人氣IP Labubu可愛風格早已在年輕族群間掀起熱潮，甚至紅到國際，連韓國知名明星Lisa都是粉絲，現在，吳欣岱又洋洋灑灑批評北市府燈節的合作規劃，這一刀下去，第一個被打臉的，不是別人，正是她自己。

楊智伃說，Labubu剛紅起來的時候，吳欣岱硬要跟風，還一臉自豪地合照宣傳，結果卻被網友抓包，手上拿的，竟然是盜版Labubu。一方面嘴上高談「台灣文化品牌」，一方面卻連潮流IP都搞不清楚正版與盜版、自稱台派，卻硬蹭中國品牌，批評授權合作，自己卻不尊重正版授權，拿盜版出來丟人現眼。

吳欣岱發文批評台北燈節與泡泡瑪特合作，被翻出她過去疑似拿盜版泡泡瑪特Labubu玩偶拍照。 （楊智伃提供）

楊智伃大酸，吳欣岱這哪裡是在監督市政？這根本是把自己過去的黑歷史，重新挖出來公開處刑。吳欣岱這個女人，真的太狠了！狠起來，連自己的臉都可以打。

