吳欣岱批台北燈節展「泡泡瑪特」 楊智伃：昔笑合照Labubu

台北燈節西門展區主題是「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱痛批，北市府用人民納稅錢去幫中國品牌免費打廣告。對此，國民黨前發言人楊智伃po出吳欣岱過去拿Labubu玩偶拍照的照片說，原來吳欣岱連自己的臉都可以打。

台北市長蔣萬安親自公布，台北燈節在西門展區的主題，就是泡泡瑪特，包含LABUBU等6個知名角色。

消息一出，立刻引發爭議，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批評，台北市政府將台北燈節的主角留給中國品牌，是忽視台北市擁有豐富的文化資源。

前國民黨發言人楊智伃，則po出吳欣岱過去拿Labubu玩偶的照片譏諷，吳欣岱真的太狠了，狠起來連自己的臉都可以打。

不過吳欣岱也說，她過去也曾經拿過泡泡瑪特的玩偶拍照，自從知道是中國品牌，創辦人還是政協委員後，這樣的產品讓他發覺背後的文化侵略。

對此，北市觀傳局長余祥反嗆：「紐約梅西感恩節大遊行，也都跟泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被文化侵略。」

雙方為北市燈會主題來回攻防，鬧得沸沸揚揚。

