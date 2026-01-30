吳欣岱批台北燈節攜手「泡泡瑪特」是文化侵略 觀傳局回應了

台北燈節今年將與泡泡瑪特合作，融入台北意象。台北市政府提供



有意角逐台北市議員的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，今天（1/30）在臉書批評台北政府把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源；不過台北市觀傳局長余祥則反批「雙標」，不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU。

吳欣岱表示，北市觀傳局聲稱要「形塑台北國際意象」，卻選擇推廣中國品牌，特別是泡泡瑪特的創辦人王寧之前就公開表示，「泡泡瑪特已被中國認定是『代表中國的土特產』」，北市簡直是拿公共資源幫中國品牌做大型廣告。

吳欣岱進一步指出，王寧有中國政協委員身分，該品牌更被中國認定是文化輸出的樣板，北市府卻主動把燈節大門打開，讓具有政治任務的中國品牌成為台北燈節的主題。台北市長蔣萬安根本在配合對岸的軟性統戰，消耗台灣的文化主體性。

吳欣岱也坦承，自己過去拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，但自從知道是中國品牌、創辦人是政協委員後，就覺得這樣的產品讓人感覺不是可愛，而是文化侵略。

北市觀傳局長余祥回擊，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。

余祥說，今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，2個IP都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北。

余祥表示，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

吳欣岱過去跟泡泡瑪特娃娃合照的畫面被挖出，質疑她根本是雙標。翻攝郭音蘭臉書

