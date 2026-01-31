吳欣岱批台北燈節泡泡瑪特！楊智伃「出示照片」諷：狠起來連自己臉都打

農曆春節將屆，接著的台北燈節也將於2月25日登場，今年雙展區之一的西門展區，將與潮玩「泡泡瑪特」（POP MART）合作推出Labubu等6個角色的燈組。基進黨台北黨部主委吳欣岱因此痛批北市府用納稅人的錢去幫中國品牌打廣告。對此，國民黨前發言人楊智伃除了公開吳欣岱過去跟泡泡瑪特的合照，並嘲諷吳欣岱「狠起來，連自己的臉都可以打。」

楊智伃。(圖/截自楊智伃臉書)

楊智伃30日在臉書附上吳欣岱與泡泡瑪特的合照，同時貼文表示，這次台北燈節西門展區，與年輕人喜歡的泡泡瑪特合作，旗下人氣IP Labubu可愛風格早已在年輕族群間掀起熱潮，甚至紅到國際，連Lisa都是粉絲。

楊智伃指出，現在，吳欣岱又洋洋灑灑批評北市府燈節的合作規劃，這一刀下去，第一個被打臉的，不是別人，正是她自己。Labubu剛紅起來的時候，吳欣岱硬要跟風，還一臉自豪的合照宣傳，結果卻被網友抓包，手上拿的，竟然是盜版 Labubu。吳欣岱一方面嘴上高談「台灣文化品牌」，一方面卻連潮流IP都搞不清楚正版與盜版。

今年台北燈節主角之一的 泡泡瑪特 。(圖/台北市觀傳局)

楊智伃認為，吳欣岱自稱台派，卻硬蹭中國品牌，批評授權合作，自己卻不尊重正版授權，拿盜版出來丟人現眼！這哪裡是在監督市政？這根本是把自己過去的黑歷史，重新挖出來公開處刑。

楊智伃嘲諷，吳欣岱這個女人，真的太狠了！狠起來，連自己的臉都可以打。

吳欣岱日前表示，看到台北市政府要把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源。吳欣岱認為，這是拿台北市的公共資源，免費幫一家中國品牌做大型廣告。

吳欣岱也承認，「我過去也曾經拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，自從知道是中國品牌，創辦人還是政協委員後，這樣的產品讓人感覺到的就不是可愛，而是背後的文化侵略了」。