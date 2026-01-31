吳欣岱批台北燈節「沒文化自信」 游淑慧一句話酸爆

台北市日前揭曉2026台北燈節西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特」。圖為北市觀傳局長余祥介紹各角色主題作品。（資料照／徐佑昇攝）

2026台北燈節以「雙展區、雙IP」為策展亮點，花博展區為「變形金剛」主題，西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特（POPMART）」；但台灣基進台北市黨部主委吳欣岱批評市府，燈節主角留給中國品牌「泡泡瑪特」，根本是忽視北市擁有豐富的文化資源，更批「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。對此，國民黨台北市議員游淑慧回擊，「文化交流本來就是生活的一部分，只有心虛、玻璃心的人才會把平民生活瑣事政治化；也只有無知無恥的人，會一邊拿著大陸盜版產品，一邊指著別人說『不愛台』。」

游淑慧在臉書指出，看來吳醫師對「文化入侵」的定義，完全取決於她當下的心情，而不是她的立場，她痛批蔣市府台北燈節主角是中國大陸「泡泡瑪特」，「那請問過去她手上那隻盜版Labubu 算什麼？ 她的腦袋被盜版入侵？」

游淑慧續批，照吳心岱的邏輯，台灣人吃麥當勞難道是淪為美國殖民地？看韓劇難道是靈魂被韓國收編？ 賴清德總統吃日料，他就被皇民化？吃麥當勞、看韓劇、用日本家電、拿大陸公仔算不算「被文化入侵」？

游淑慧表示，文化交流本來就是生活的一部分，「只有心虛、玻璃心的人才會把平民生活瑣事政治化；也只有無知無恥的人，會一邊拿著大陸盜版產品，一邊指著別人說『不愛台』。」她並認為，對台灣來說，真正可怕的不是文化入侵，而是綠營這種「我用正合適，你推就有事」的雙標意識形態入侵。

另外，台北市觀傳局長余祥對此批評也回擊，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」，還有眾多國際巨星也都是泡泡瑪特的愛好者，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

