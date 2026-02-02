吳欣岱深櫃挖出Labubu 楊智伃訝異：根本中國牌盜版娃娃收藏家

對於抨擊北市府燈節合作「泡泡瑪特」IP的民進黨立委林楚茵與台灣基進台北黨部主委吳欣岱，國民黨台北市議員擬參選人楊智伃諷刺這兩人本身就是中國品牌愛好者。 圖：擷取自楊智伃臉書

[Newtalk新聞] 2026台北燈節在西門町展出與中國的玩具「泡泡瑪特」IP合作，惹來台灣基進台北黨部主委吳欣岱抨擊，藍營作為反擊，揭出吳欣岱曾公開拿著盜版「泡泡瑪特」Labubu娃娃的照片。吳欣岱事後解，是看到國民黨的圖才從深櫃裡翻出來。國民黨台北市議員擬參選人楊智伃今（2日）則嘲諷，吳欣岱根本是「中國牌盜版娃娃收藏家」。

對於被抓包曾手拿「盜版Labubu」娃娃開心合照。吳欣岱回應，該照片是一年前跟小朋友逛夜市夾娃娃夾到的，被提醒就扔一邊。 她日前跑完行程，才發現深藍群組在攻擊她，國民黨還發文製圖說她買盜版Labubu， 她看到國民黨的圖才從深櫃裡翻出來。

廣告 廣告

楊智伃則諷刺，天啊！吳欣岱發現是盜版的統戰工具之後竟然還把它留下來耶？還是吳欣岱根本就是「中國牌盜版娃娃收藏家」？她也提醒吳欣岱，商品檢驗的主管機關是經濟部，這樣打會打到民進黨中央喔，吳欣岱小心別讓民進黨主席賴清德不開心呀！

此外，民進黨立委林楚茵也批評台北市政府，用公帑幫中國品牌打廣告。楊智伃則表示，林楚茵自稱不看抖音8年，知道有毒，但卻被抓包6年前還在上傳抖音影片、6年前還在看愛奇藝、2年前還在用美圖秀秀，林楚茵根本就是統戰試毒師，嘴上說不行，身體卻很誠實。

楊智伃表示，吳欣岱和林楚茵兩個人邏輯真的很一致，林楚茵稱本來不知道抖音是中國的統戰工具，吳欣岱稱本來不知道拉布布是中國的統產工具。一個負責試毒，一個負責收藏，這就是綠營的「抗中保台」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

王義川曝白委致電「以後好好講」？陳清龍：都是好朋友

詐團利用Deepfake破解「數字人民幣App」！55位中國人被騙逾2億