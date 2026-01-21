1月16日高雄橋頭地檢署發布抓捕《中天新聞》記者林宸佑涉《國安法》，17日羈押禁見。事涉《國安法》偵查不公開，偏偏「鏡檢」獨家掌握案情，而基進黨台北黨部主委吳欣岱火速在社群散布「這次調查不能止於個人，要調查中天新聞」，簡直目無法紀。

國家安全非常重要，事涉《國安法》自是非同小可，林宸佑是否觸法，以法律無罪推定原則，林宸佑有責捍衛清白，但司法檢調與媒體都無權未審先判。這是法律常識，但是偏偏民進黨政府不愛遵守法律，所以才會有一而再、再而三的冤錯假案。王炳忠事件、王立強假共諜的向心夫婦案，事後都無罪定讞。

冤錯假案不僅對於當事人造成不可逆的後果，更大的影響是斲傷司法公信力、傷害台灣迫害人權的不名譽紀錄。如果跟選舉有關，更是以不義詐術顛覆了國家政權。試問：王立強假共諜案，有沒有使民進黨總統候選人獲益而勝選？對於羈押向心夫婦1420天，民進黨政府有沒有一句道歉？

吳欣岱為了選舉蹭流量，煽動輿情查《中天新聞》，更是唯恐天不亂的造謠，如果政客的邏輯是如此的簡單粗暴，那麼民進黨高官身邊的機要涉及共諜案，他們的老闆都該查一查，連民進黨中央黨部、總統府、國安會、外交部、國防部都應該按照吳欣岱的思維，嚴加查辦才對。請問：有嗎？

吳欣岱是「激進」政黨的黨官，煽動不實的謠言，為了搶曝光不擇手段，將一個個案上綱上線到電視台，到整個集團，如此不具法治觀念的人，如果有一天選上議員，那根本就是台灣社會的亂源、民主的災難！（作者為資深媒體人）