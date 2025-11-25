吳欣岱見蕭美琴暖心互動曝 同框藏「1亮點」網歪樓！

政治中心／江姿儀報導



副總統蕭美琴日前親赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」，並發表專題演說，受到國際關注。台灣基進秘書長吳欣岱以亞太自由婦女協會理事身分拜會蕭美琴，昨（24日）發文致謝，沒想到2人同框留影「1亮點」，讓全網歪樓。





蕭美琴「1暖言」秒感動吳欣岱 網見「超萌身高差」全歪樓：這麼高！

吳欣岱（左）拜會蕭美琴（右），曝光她暖心對話。（圖／翻攝自台灣基進黨臉書、民視新聞）

吳欣岱昨（24日）和亞太自由婦女協會一起入總統府，拜會副總統蕭美琴，報告協會成果並提出對台灣現況的建議。晚間她在個人社群發文表示「很感謝蕭美琴副總統長期以來對台灣民主的付出」，還曝光2人對話，提到蕭美琴問她「你現在還在當醫生對不對？」，見她點頭立刻暖回「辛苦啦！」，讓她瞬間被感動。

蕭美琴「1暖言」秒感動吳欣岱 網見「超萌身高差」全歪樓：這麼高！

吳欣岱（右）同框蕭美琴（左）。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

吳欣岱曬出2人合照，只見身穿咖啡色西裝的她站在蕭美琴身旁，身高多出副總統半顆頭，讓蕭美琴顯得嬌小。網友見狀留言「你好高～」、「哇！我們都不知道吳醫師是高個子，好棒喔！」、「欣岱好高！！！」、「乍看之下還以為吳醫師是站在椅子上，身高超乎想像～」、、「羨慕可以跟美琴貓貓拍照」、「原來醫師這麼高！你們都是女性的典範真棒」、「看照片才知道，原來吳醫師那麼高，副總統那麼嬌小」、「吳醫師好高挑，好漂亮，跟蕭副總統都是女中豪傑，台灣的驕傲，讚！」、「從這張照片不僅看到你比副總統高，也看出了副總統的高度」、「真的高人一等耶」、「像姊妹！」、「你好高喔！九頭身！天生麗質！美爆！」，她本人也回「大家這樣講，我才發現我真的很高」。









