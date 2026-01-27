吳欣岱轟黃國昌提國防倒退條款 勒索台灣、替中國開後門

記者李鴻典／台北報導

立法院國民黨團與民眾黨團今（27）日在程序委員會當中，第十度封殺國防特別預算條例付委審查，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，中國國民黨十度封殺軍購進度，民眾黨黃國昌再提出一套讓台灣防衛體系「筋脈盡斷」的荒謬法案。藍白這是在比賽誰比較快癱瘓台灣嗎？

吳欣岱說，黃國昌即將卸任，卻仍不願放過台灣，聯手推動一套從產業、指揮體系到供應鏈全面破壞的國防倒退條款。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

吳欣岱說，看完民眾黨版國防法案，只能說黃國昌即將卸任，卻仍不願放過台灣，聯手推動一套從產業、指揮體系到供應鏈全面破壞的國防倒退條款。一個人要健康活著，不只需要肌肉，更需要中樞神經。但黃國昌的草案，正是在切斷台灣的國防神經系統。這不是不專業而已，而是赤裸裸地在癱瘓台灣防衛能力，也同時摧毀台灣在地科技產業的競爭力，她來跟大家一條一條講清楚。

廣告 廣告

吳欣岱列出：

一、直接重創港湖飯碗：扼殺 9,000 個就業機會

內湖、南港是台北市的「工業心臟」，工廠登記數占全市 69%。黃國昌草案刪除了「國內產製」與「系統整合」條文，國防部評估，將導致約 9,000 個就業機會消失。這不只是軍購問題，而是整條國防科技產業鏈被抽空，也讓傳統產業升級智慧機械的機會直接歸零。

簡單講：錢照花，但工作不留在台灣。

二、買了硬體卻不准裝作業系統

草案刪除 AI 輔助與 C5ISR 指揮中樞條文，等於只准買飛彈、雷達、武器，卻不准建構整合系統。這就像買了最好的電腦，卻不准安裝作業系統。

沒有中樞神經，所有武器彼此無法串聯；反應慢一拍，攔截就失敗。

結果就是：納稅錢變成一堆昂貴廢鐵，台灣只剩肌肉，沒有大腦。

三、封殺非紅供應鏈，等於替中國開後門

草案刪除「打造非紅供應鏈」與「台美共同研發」條文。這代表什麼？代表國防零組件可能被迫重新依賴中國供應。戰時，中國只要卡料、斷貨，台灣裝備立刻癱瘓。當全球民主國家都在去紅色供應鏈，AIT 就在內湖看著台灣產業鏈布局，民眾黨卻反其道而行，這不是天真，而是危險。

四、帝王條款讓國防隨時爛尾

黃國昌要求軍購預算「一年一期」。等於蓋 101，卻規定一年只能核准一層。只要立法院杯葛，整個計畫立刻卡死。更誇張的是，他還將整體預算大砍近七成，甚至硬塞社福條款綁架國防預算。

這不是監督，是勒索。吳欣岱重批，黃國昌這週就要卸任，卻在最後時刻拋出一部連法條都會漏字、邏輯自相矛盾的草案。就像醫師開完大刀，縫合前直接離場，放病人自生自滅。國防部已明確警告：這是一部「無法執行」的法案。

客觀效果只有一個：弱化台灣、摧毀產業、傷害工程師、犧牲國安；這不是改革，是拿台灣的安全與在地競爭力，當個人政治秀的墊腳石。

更多三立新聞網報導

藍白10擋總預算！綠委羅美玲嗆「程序委員會都在空轉」：別再鬼打牆

民眾黨軍購條例漏字 黃智賢笑翻：草包不要臉！黃國昌2/1等著接傳票吧

批黃國昌假監督！他揭民眾黨軍購條例「最大荒謬」

卓冠廷：黃國昌版國防特別條例，就是「丟人現眼」

