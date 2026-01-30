吳欣岱酸北市「沒文化自信」 觀傳局長余祥回擊：你也拍過LABUBU

台北市觀傳局長余祥回擊，過去吳拿LABUBU拍照，如今口中則又大罵，別雙標。（台北市觀傳局提供）

台灣基進台北黨部主委吳欣岱30日批評，台北市政府把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，根本是忽視北市擁有豐富的文化資源，更批「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。對此，台北市觀傳局長余祥回擊，過去吳拿LABUBU拍照，如今口中則又大罵，別雙標。

吳欣岱表示，身為台北市民，必須對蔣市府提出嚴厲質疑，拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」 ，且市府選的這個合作對象，背後意圖遠不止商業。泡泡瑪特的創辦人王寧具備中國政協委員身分，這個品牌更被中國認定是「文化輸出」的樣板，他們透過可愛的公仔，包裝中國的流行文化與意識形態，試圖軟化台灣年輕一代對中國的戒心。

她更指，這是場包裝在商業活動下的「中國文化輸出」，當中國在國際上處處打壓台灣，北市府卻主動把燈節大門打開，讓具有政治任務的中國品牌成為台北燈節的主題，蔣萬安根本在配合對岸的軟性統戰，消耗台灣的文化主體性。

她說，最感慨的是，當北市府忙著引進中國公仔時，國際大師卻在挖掘台灣的美。

在國際眼中，台灣的傳統民俗具有獨一無二的特色；但在北市府眼中，卻無視台北的文化特色，因為中國國民黨的親中，選擇引入中國角色，「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。

吳欣岱說，觀傳局本來應該深度挖掘這些在地文化，引導觀光客認識台灣，結合科技燈光，創造真正的「台北品牌」。遺憾的是，市府選擇了一條最廉價且媚俗的捷徑：直接輸入中國流行文化，完全顯示蔣萬安對台北市底蘊毫不瞭解，更是在浪費台北的觀光紅利。

她最後提及，自己過去也曾經拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，自從知道是中國品牌，創辦人還是政協委員後，這樣的產品讓人感覺到的就不是可愛，而是背後的文化侵略了。

余祥則反擊，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga 也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，2個IP都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北。

余祥表示，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

