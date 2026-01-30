吳欣岱開嘴泡泡瑪特！過往1照被翻出狠打臉

▲今年台北燈節將和國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，台灣基進台北黨部主委吳欣岱痛批，北市府用人民納稅錢去幫中國土特產做大型廣告。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

[NOWnews今日新聞] 今年台北燈節將和全球知名IP《變形金剛》、國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，卻被青鳥狂罵，台灣基進台北黨部主委吳欣岱更是痛批，北市府無視台北文化特色，竟用人民納稅錢去幫中國土特產做大型廣告。然而，吳欣岱過往拿著「泡泡瑪特」旗下IP角色「LABUBU」的照片被翻出，粉專政客爽狠酸，「嘴來嘴去都是罵中國貨，阿國防部還買每台單價2000元的行車紀錄器淘寶貨（原價僅三百多），怎麼沒看到你們在嘴？」

廣告 廣告

針對台北燈節和「泡泡瑪特」合作一事，吳欣岱今日在臉書發文痛批，台北市政府拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」、引入充滿爭議的「傲慢品牌」、國際大師視台灣文化為珍寶，市府卻自廢武功、缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑。

對此，粉專政客爽表示，「笑死，吳欣岱還好意思嘴泡泡瑪特，妳自己去年還拿一隻LABUBU（疑似假貨）合照，明明愛得要死，根本口嫌體正直。」

政客爽指出，「昨天綠營最愛的主播張雅琴，更大讚這次台北燈節6個IP都『真的很可愛』，綠營對於泡泡瑪特應該先自己打一架，再出來嘴。」

政客爽狠酸，「嘴來嘴去都是罵中國貨，阿國防部還買每台單價2000元的行車紀錄器淘寶貨（原價僅三百多），怎麼沒看到你們在嘴？」

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「千萬不要在社群網路上Po盜版假貨，網路上一堆收藏大神」、「真愛打自己的臉」、「難道放她的臉嗎？」、「到底在怕什麼？一個布娃娃而已！」、「泡泡瑪特好不好看見見仁見智啦，但是嘴砲又被打臉就很呵呵」、「迴力鏢回擊得真快」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「青鳥女神」反水？竟大讚泡泡瑪特很可愛！他：笑青鳥不敢出征

遭兒前女友爆「個性太可怕、希望市長落選」！柯志恩回應了

請假超過1年！陳菊請辭監察院長 名醫揭3殘忍事實：各位沒本事