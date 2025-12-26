吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住

董事長樂團主唱「吉董」以個人名義「吳永吉Kiat Tang」發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》。他將自己的人生故事與對礦工爸爸記憶寫進歌裡，除了有多位音樂好友趙家駒、武雄等人一起合作外，更實際拜訪猴峒礦工文史館採樣，相當用心。其中歌曲〈你那會離開〉抒發對離世大哥的思念，吳永吉表示：「每每唱到這首歌都會忍不住淚水。」

回憶兩年前，疼愛他的大哥在澎湖突然離世，當時媽媽又正值失智症，白髮人送黑髮人，吳永吉坦言不知怎麼跟媽媽啟齒。吳永吉透露小時候家境困苦，一直在搬家，全家跟著爸爸住礦工工寮，一家6口擠在一個3、4坪裡，盥洗跟煮食都在工寮的公共區域裡進行，這也是歌曲〈工寮〉的創作來源。

他表示，這次還特別回去建基新村的工寮去收音，「回想當時一下車就有幾隻狗在對我們咆哮，我們只能待在車上錄音。」專輯就是他的人生故事與對礦工爸爸記憶縮影。