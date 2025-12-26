吳永吉Kiat Táⁿ台語專輯《褪褲lān的兄弟》紀念離世大哥

記者周毓洵／臺北報導

董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táⁿ」推出首張告白式個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，把人生記憶、家族故事與礦工父親的身影都寫進歌裡。其中，歌曲「你那會離開」更是為兩年前驟然離世的大哥而寫，情感真摯動人，他坦言：「每次唱到這首歌，真的都會忍不住流眼淚。」

吳永吉Kiat Táⁿ回想兩年前，大哥在澎湖突然離世，當時母親又正值失智症狀最嚴重的階段，白髮人送黑髮人的痛，讓全家人一度不知道該怎麼告訴媽媽這個消息，「她聽得懂嗎？」這個問題至今仍留在他心裡。他回憶，大哥從小成績優異，小學以全校第1名、縣長獎畢業，後來跟著爸爸搬到瑞芳建基煤礦附近，國高中依舊是學校裡的風雲人物，「只要報大哥名字，就不會被欺負。」他也忍不住感嘆，如果當年沒有回到礦區，或許大哥的人生會走向完全不同的方向，如今只能透過音樂，把這份想念唱出來。

專輯《褪褲lān的兄弟》找來多位音樂好友共同完成，包含趙家駒擔任共同製作人，並與武雄、馮羿等音樂人合作，創作過程中更數度前往猴硐礦工文史館田調、採樣，讓作品更貼近礦區真實生活。吳永吉 Kiat Táⁿ表示，這不是一張刻意煽情的專輯，而是一封寫給家人、兄弟與過往歲月的台語告白信。

專輯中的「工寮」，則來自他童年最深刻的生活記憶。小時候一家六口跟著礦工爸爸住在工寮裡，三、四坪的空間擠滿一家人，煮飯、洗澡全在公共空間完成。他說，歌詞裡很多句子其實都是老礦工的口頭禪，這次特別整理進歌裡，甚至找來老礦工們一起大合唱。為了忠實呈現聲音，他還回到建基新村的工寮收音，卻因為被幾隻狗狂吠，只能待在車上完成錄音，成為意外插曲。

另一首「茶店仔」同樣取材自兒時回憶。當年的「新夜城」是瑞芳一帶人潮聚集的地方，與巷口的酒家不同，是合法經營的茶室。從小聽爸爸說要去「茶店仔」，他分不清是應酬主管，還是單純愛喝酒，只知道爸爸每次都會搭末班車回家，媽媽也總是當作沒事，默默相信「他是去談生意」。

從礦區工寮、茶店仔，到失去至親的傷痛，《褪褲lān的兄弟》不只是吳永吉 Kiat Táⁿ的第一張個人專輯，更像是一張寫給家族與時代的臺語生命紀錄，唱出那些來不及說出口、卻一直放在心裡的話。

董事長樂團主唱吳永吉Kiat_Táng推出首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》。（獨一無二娛樂文化提供）

吳永吉 Kiat Táⁿ推出首張台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，專輯中「你那會離開」是他寫給兩年前離世的大哥，他坦言每次演唱都忍不住落淚。（獨一無二娛樂文化提供）