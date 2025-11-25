吳汶芳台上情緒潰堤 噴淚問「撐不下去可以嗎？」
創作歌手吳汶芳於22日晚間在 Legacy Taipei 舉辦「Beloved」演唱會，全場座無虛席。她別出心裁地以幽默的「新娘式進場」揭開序幕，瞬間點燃現場氣氛。期間吳汶芳數度哽咽吐露出道多年的脆弱心聲，更獲得圈內好友郭靜、曾沛慈等人的驚喜應援，場面溫馨感人。
演唱會最大驚喜莫過於創作才子鄭興的現身，正值宣傳期的他，特別專程飛抵台北義氣相挺，兩人首度同台合唱新歌〈月亮枕〉及經典曲目〈無窮〉，成為當晚最溫暖的亮點之一。
一向給人堅強印象的吳汶芳，在演唱新歌〈這樣的我值不值得你愛呢〉後情緒潰堤。她紅著眼眶坦言：「十幾歲的夢想是當歌星，我做到了！但雖然愈來愈知道自己要什麼，卻覺得距離『無所畏懼』越來越遙遠。」她隨後語帶哽咽地問台下：「如果有一天，心撐不下去可以嗎？」全場歌迷立刻大喊「可以！」、「我們會一直在。」這股堅定的支持力量讓她瞬間融化，淚灑舞台。
演出尾聲，製作團隊送上催淚彈，播放由藝人好友與歌迷錄製的驚喜VCR。影片中不僅曝光了她十年前受訪與參加歌唱選秀時的青澀畫面，更找來圈內好姐妹郭靜、曾沛慈、曾靜玟錄製祝福影片。看著好友與昔日回憶，吳汶芳當場又哭又笑，直呼：「今晚真的給了我好多力量！」場外也擺滿好友們致贈的花籃，展現她在圈內的好人緣。
為了回饋歌迷，吳汶芳親自準備了親筆手寫明信片作為限量周邊。她透露台北場與台中場的小卡內容完全不同，極具收藏價值。「Beloved」巡演將於2026年1月11日移師 Legacy Taichung 舉行，門票現正熱賣中，邀請歌迷一起延續這份「值得被愛」的練習。
