即時中心／顏一軒報導

寒冬送愛心，在民進黨立委吳沛憶的促成下，中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會及台北市會計師公會今（22）日於中正區南福宮舉辦「115年度白米愛心捐贈儀式」，衛福部楊雅嵐副司長亦到場見證暖心行動。本次活動在中正、萬華區多位里長及社福團體共25個單位的協助下，將2500包白米送至弱勢家庭手中，一同為弱勢家庭盡一份心力。

吳沛憶表示，感謝台北市會計師公會長期投入公益行動。公會不僅以專業服務社會，更持續走入社區、照顧弱勢，是非常溫暖、可靠的力量。對弱勢家庭而言，一包白米不只是物資，更是在生活艱難時刻能夠撐下去的重要支持，這份心意格外珍貴。

廣告 廣告

快新聞／吳沛憶促成寒冬送暖 2500包愛心米送至弱勢家庭

吳沛憶促成寒冬送暖，2500包愛心米送至弱勢家庭。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

她也感謝南福宮王建男董事長，以及中正、萬華區各位里長與社福團體齊心響應。她指出，在地夥伴長期站在第一線，最了解社區的需要，感謝大家協力將資源送到最需要的家庭手中。她也回顧過去在新冠疫情期間，她與在地宮廟、里長及社福團體共同募集並發放物資、關懷獨居長者與弱勢家庭，是社區最安心、最可靠的後盾。

快新聞／吳沛憶促成寒冬送暖 2500包愛心米送至弱勢家庭

綠委吳沛憶促成寒冬送暖，2500包愛心米送至弱勢家庭。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，感謝民間夥伴長期扮演社會安全網中不可或缺的重要力量，也呼應聯合國永續發展目標「消除貧窮、終止飢餓」。衛福部及地方政府結合民間團體，持續推展食物銀行等多元「實物給付」措施，將食物與日常用品提供給弱勢民眾，去年共照顧逾313萬人次，未來將持續完善社會救助及食物銀行制度，織起更周全的社安網。

台北市會計師公會邵志明理事長提及，公會的寒冬送暖活動已持續十餘年，很榮幸能凝聚會員力量，投入這項有意義的公益行動。也感謝里長與社福團體在第一線協助物資發放，讓善意送到需要的家庭手中。

南福宮王建男董事長則強調，宮廟長期配合各項公益行動，並透過區公所與在地單位協助發放，希望在民眾最需要的時候，陪伴他們度過困難。

吳沛憶透露，她進入立院法後，延續擔任議員時期的努力，持續為中正、萬華爭取社福與醫療資源，包含促成台大醫院北護分院新建醫療大樓，提升在地醫療量能；照顧弱勢需要中央、地方與民間攜手合作，她也承諾將持續強化社福體系、推動食物銀行相關立法，並完善社會救助法規，讓有需要協助的朋友們，都能有足夠的支持與依靠。

台北市會計師公會也感謝吳沛憶及南福宮、里長們及社福團體協助，讓這份寒冬中的溫暖，點亮更多家庭的希望；本次活動的參與單位包含里辦公處、臻佶祥社會服務協會、浪人食堂、國際飢餓對策協會、私立愛愛院、義光育幼院、台灣肯納自閉症基金會、台灣社區鴻羽關懷協會、攸惜關懷協會等。





原文出處：快新聞／吳沛憶促成寒冬送暖 送弱勢家庭2500包愛心米

更多民視新聞報導

悼念變行銷？民眾不甩UG老闆道歉 母公司股價下跌7%

雲林議長黃凱涉收賄當光電廠「門神」 一審判決出爐

遇到隨機攻擊事件怎麼辦？ 醫籲：謹記「3大處理原則」，跨年建議帶「這用具」自保

