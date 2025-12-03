即時中心／顏一軒報導

為了回饋地方、陪伴孩子追尋運動夢想，民進黨立委吳沛憶去（2024）年將選舉補助款結餘信託成立運動發展基金，盼為中正、萬華區國中小及社區團體提供更好的運動環境，近期基金協助龍山國中羽球隊添購隊服，讓孩子們穿上新戰袍、自信迎接賽事。昨（2）日吳沛憶及龍山國中江幸真校長、家長會楊惠怡會長、富福里許文輝里長與陳雨桐教練到校探班，為羽球小將們加油打氣。





龍山國中羽球隊指出，球隊去年在台北市中正盃、花蓮縣太平洋國高中盃羽球錦標賽皆有亮眼表現，屢獲佳績；儘管球隊資源相較北市其他行政區並不算充裕，選手們仍靠著堅定意志與扎實訓練脫穎而出，展現令人驕傲的實力；近年台灣羽球選手們在國際賽場上大放異彩，部分比賽為接軌國際，對服裝的一致性更為要求，然而，目前羽球隊資源相對有限，球隊外出比賽時無法穿著完整團隊外套與球衣，盼能補齊隊服，提升團隊識別及隊員士氣。

快新聞／吳沛憶助龍山國中羽球隊換新戰袍 挺小將自信閃亮發光

吳沛憶助龍山國中羽球隊換新戰袍，挺小將自信閃亮發光。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶得知後隨即促成運動發展基金支持，為龍山國中的羽球好手們添購嶄新的長、短袖隊服，讓小將們能自信上場、爭取佳績；她也分享她長期關心兒少運動與基層體育，今年（2025）國家運動部正式成立，推廣全民運動是運動部重要政策，她也藉由復辦艋舺盃桌球推廣賽，用行動支持基層運動發展。活動參與人數破千人、選手橫跨6至76歲，展現全民運動精神及中正、萬華蓬勃的基層運動能量。

基層運動發展基金成立至今，一年多的時間已協助中正國中射箭隊、西門國小足球隊、國語實小籃球隊、東園國小棒球隊及桌球隊、龍山國小女子桌球隊、北市大附小空手道隊，龍山國中羽球隊是第八隊協助的校隊；吳沛憶指出，未來將持續深化體育平權與基層運動培力，陪伴孩子們在運動路上穩健前行，讓熱愛運動的孩子們都能自信發光。





原文出處：快新聞／吳沛憶助龍山國中羽球隊換新戰袍 挺小將自信閃亮發光

