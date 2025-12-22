吳沛憶指控藍委索台積電機密資料！洪孟楷反駁、提告 檢方不起訴

北檢予以吳沛憶不起訴處分。（圖／本刊資料照）

民進黨籍立法委員吳沛憶2024年曾指控國民黨籍立委洪孟楷於立院向國科會質詢時，索要台積電內部資料。洪孟楷反駁，表示自己索取花蓮地震導致全台科學園區的災損情形，並對吳沛憶提告妨害名譽。台北地檢署今日（12月22日）偵結此案，認定吳沛憶罪嫌不足不予以起訴。

回顧整起事件，吳沛憶去年指控洪孟楷在立院質詢時，向國科會索取台積電機密資料，但遭到洪孟楷否認。洪孟楷表示，當初是向國科會要0403花蓮大地震導致全台科學園區的災損情形，並指出吳沛憶也有要同份資料，說明當天質詢內容網路上都可以查到，並表示要對吳沛憶進行提告。

廣告 廣告

吳沛憶則回應，洪孟楷在質詢中問到台積電晶圓廠設備恢復率，國科會明白表示科技廠「停工損失」就屬於「產業機敏資訊」，若要提供須經過企業同意，但當時洪孟楷卻要求國科會下班前提供。當時吳沛憶說，「你質詢過的紀錄都在立法院公報上」並表示歡迎洪孟楷提告。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獻花哀悼死者「大露LOGO」挨轟 手搖飲UG發聲道歉了

張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測

他挺身擋下刀鋒卻未能生還！母還不知道兒子為何沒回家 桃園市府推動入祀忠烈祠