吳沛憶突爆放閃神秘男！「親炸出3年猛料」網震驚：閃閃發光

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民進黨立委吳沛憶日前確定接任台北市黨部主委，成為首位女性主委，獲得黨內同仁大力支持的吳沛憶，也常透過社群力推夥伴與粉絲認識，面對10日民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，吳沛憶也在社群曬出兩人過去同框「比心」畫面，展現深厚情感，更大力推荐鄭朝方「文質彬彬，但超級有魄力」、「還是創造力和執行力都強大的那種人」，熱情滿滿的貼文更讓網友看了點頭：「真的閃閃發光！」。

吳沛憶突爆放閃神秘男！兩人關係曝光「炸出3年猛料」網震驚：閃閃發光

吳沛憶透露，自己重看鄭朝方的參選影片後深受感動，認為對方10年來始終保有對美感與品質的堅持。（圖／翻攝自吳沛憶@臉書）吳沛憶於個人經營社群貼文提及新竹縣長候選人鄭朝方，她透露自己忙到晚上重看鄭朝方宣布參選新竹縣長影片，讓她心中忍不住感嘆：「他還是我10年前認識的那個會做音樂、會唱歌，甚至是調香師的質感朝方！」，唯一的不同是，執政這三年來他帶著對質感的高標準，扎扎實實帶給竹北全方位的改變。

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吳沛憶突爆放閃神秘男！兩人關係曝光「炸出3年猛料」網震驚：閃閃發光

吳沛憶細數鄭朝方任內推動匹克球場、竹北光節及公園改建等政績，大讚兼具創造力與執行力。（圖／翻攝自鄭朝方@臉書）

吳沛憶細數自己認知中鄭朝方的強項：「鄭朝方有多強，竹北如同區公所層級，他只有約80位同仁。他可以蓋出大新竹第一座公有匹克球專項球場，而且，請你去看看球場的質感。」，認為鄭朝方所在竹北市、一個縣轄市層級，「他給我們辦出結合科技跟藝術的竹北光節。」，並回憶當初「我們立法院教文委員今年特地去觀摩，場地就在他任內改建的公園。」，吳沛憶想到鄭朝方是誇張到從工程設計到施工期間都親自現勘，「證明有願景又有執行力，一個小團隊，由對的人帶領就能大改變」，下一秒吳沛憶就展現幽默：「我先不反觀…」。

吳沛憶突爆放閃神秘男！兩人關係曝光「炸出3年猛料」網震驚：閃閃發光

吳沛憶也提到，鄭朝方曾主動承擔非主管業務範圍內的地方問題，展現解決問題的決心。（圖／翻攝自鄭朝方@臉書）

想到當地中正東路行人與機車地下道的長年問題，吳沛憶也知道鄭朝方想解決，就算權責其實不在他的單位，也主動協調：「給我做，我來解決。」，讓吳沛憶掰胸補保證「鄭朝方這個人文質彬彬，但超級有魄力。然後，還是創造力和執行力都強大的那種人，這就鄭朝方。」，文章最後吳沛憶還挖出2018年自己與鄭朝方的合影，只見吳沛憶與鄭朝方一人比半顆愛心合在一塊，她笑：「找到我小時候跟鄭朝方的合照！」，讓不少網友也留言：「超強，是全方位的好人才」、「朝方真的閃閃發光」、「感謝沛憶～我們竹北人真的很珍惜他，希望他當上新竹縣長，讓我們繼續擁有好首長！」、「很喜歡他講客家話，還有不典型的政治人物那段。」、「超欣賞鄭朝方，之前聽他跟志潔老師自彈自唱，真的好好聽，還有竹北元宵節的燈籠都超美超想要的」、「難怪他禮物都很有品味」、「深受感動」。









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