吳沛憶讚沈伯洋是蔡英文2.0 粉專諷：選北市可拿870萬票

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民進黨台北市長參選人迄今依舊難產，原本傳出將被徵召的民進黨立委沈伯洋又引發爭議，民進黨立委吳沛憶認為，沈伯洋曾是補教名師、特質適合選舉。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，沈伯洋是總統級人選，選台北市長將可拿870萬票，並奉勸賴清德總統快讓沈伯洋參選，否則恐怕會影響其連任之路。

沈伯洋。(圖/中天新聞)

日前吳沛憶表示，沈伯洋是她立法院的好戰友，也有在教書，博士班專攻犯罪學，法律是沈伯洋專業領域，「蠻像小英前總統的」，討論法案時能快速抓住重點與關鍵，不同之處在於沈伯洋曾是補習班知名教師，擅長以白話、深入淺出的方式講述艱澀議題，此特質極為適合選舉。

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粉專「政客爽」14日貼文寫道，他與吳沛憶英雄所見略同，沈伯洋其實若參選台北市長是屈就了，他根本就是總統級的人選。

吳沛憶。(圖/中天新聞)

粉專「政客爽」表示，說實話，如果沈伯洋參選，在台北市至少可以拿下870萬票。有人可能會質疑，台北市沒有870萬人，哪來這麼多票？他認為，會被沈伯洋感動的不只活人，連靈界的朋友也欣賞沈伯洋，連清朝時期在台的亡魂都支持沈伯洋，因為沈伯洋如若神明一般偉大。

粉專「政客爽」指出，也許有人會問，既然沈伯洋這麼厲害，為什麼賴清德還不趕快提名？這一點，吳沛憶就幫我們解惑了，因為沈伯洋就是蔡英文2.0，既然是這樣，賴清德提名沈伯洋不就自打臉？怎麼可能提名蔡英文的人？

粉專「政客爽」表示，他要勸一下賴總統，如果賴總統想要連任，就放手讓沈伯洋去選台北市長吧！到時候沈伯洋若是順利選上台北市長，在賴清德連任總統時，黨內初選就會少了一個絆腳石。

粉專「政客爽」還嘲諷，如果沈伯洋不選台北市長，那未來就會是賴清德黨內最大的競爭對手。「賴清德你有演講讓人哭過嗎？沒有」。但沈伯洋曾經讓無數個青鳥淚流滿面過，這就是賴總統必須讓沈伯洋參選台北市長的理由。

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