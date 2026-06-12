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吳沛憶、黃捷發起北高連線 捐款可獲限量台灣狼聯名球衣 135

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，推出DPP（民主進步黨）線上應援行動，今（12）日發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」。台北市長參選人沈伯洋、立委蔡其昌也出席球衣發布會，與吳沛憶、黃捷共同手持印有「TEAM TAIPEI」及「TEAM KAOHSIUNG」字樣的球棒，象徵北高市黨部啟動2026地方選舉輔選工作。

民進黨表示，民眾透過線上平台捐款北高黨部3,000元，即可獲得限量城市球衣回饋品，首批捐款者預計於7月底收到球衣。此次球衣與台灣在地品牌「Taiwolf台灣狼」合作，以台灣製造為特色，採用森霧綠為主色調，胸前分別印有「Taipei」與「Takao」字樣，並融入台北與高雄兩座城市的地景及文化元素。

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吳沛憶表示，「Taipei」版球衣袖口紋路與下擺線條設計靈感來自城市車流光影，象徵首都持續前進的活力與能量；下擺標則納入台北101、北門、總統府、貓空纜車及陽明山等代表性地景，展現台北兼具歷史、民主與自然風貌的城市特色。

吳沛憶指出，球衣右臂的台灣刺繡臂章由「湯湯水水設計工作所」設計師黃梵真操刀，以「依山而生、循土而行、踏海而歌」為發想，結合台灣山川河海、科技產業與民主價值，並透過盾牌意象象徵守護家園與信念。她表示，希望藉由線上應援行動吸引更多年輕世代參與黨部活動，共同關心年底選舉，強調城市未來需要更多市民投入及參與。

黃捷則表示，高雄版球衣以高雄舊稱「打狗」的羅馬拼音「TAKAO」命名，保留城市歷史記憶。球衣袖子及下擺線條以海浪波紋為設計概念，下擺標融入高雄輕軌、大港橋、高雄流行音樂中心、85大樓及夢時代摩天輪等地景元素。

黃捷指出，球衣袖口印有「Democratic Progressive Party」及民進黨創黨年份「1986」，今年適逢民進黨創黨40週年，希望透過設計呈現創黨精神及民主價值。她也表示，球衣未來將提供高雄市黨公職、立委及議員參選人使用，包括高雄市長陳其邁及高雄市長參選人賴瑞隆。

沈伯洋表示，近年國人越來越重視運動發展，台北未來應持續打造更友善的運動環境，朝向運動城市目標邁進。他指出，球衣上的「台灣之盾」臂章結合科技與山海元素，象徵台灣的創新實力與文化底蘊。

沈伯洋也提到，近期持續與音樂產業交流，並著手準備競選歌曲，希望未來台北能讓文化與音樂產業持續深耕發展，從小型、中型到大型場館，以及音樂聚落規劃，提供音樂人更多創作與展演機會。

蔡其昌表示，很高興看到兩位年輕主委上任後為黨部帶來新氣象，透過棒球球衣元素展現北高黨部的年輕與活力，也以更親民方式與支持者互動。

蔡其昌指出，棒球是台灣的重要運動，強化棒球意象也是強化台灣意象。近年台灣棒球能見度持續提升，未來從基層培育、場地設備改善到產業發展，都需要更多社會力量投入支持。

最後，民進黨表示，本次限量球衣線上應援募款所得，將由台北市及高雄市黨部分別專款專用於2026地方選舉輔選工作及黨務推動，並依《政治獻金法》及相關規定辦理及開立收據。

照片來源：民進黨

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