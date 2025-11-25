吳淡如不坐商務艙了！改搭經濟艙「關鍵原因」引共鳴

娛樂中心／林昀萱報導

若能力許可，許多人搭飛機會選擇商務艙，讓自己坐得舒適也更有隱私。不過，知名作家、主持人吳淡如近日透露，過去都搭商務艙的她「最近都搭乘經濟艙」，背後原因吸引一票網友贊同。

吳淡如23日在臉書粉絲專頁「吳淡如每周一文」發文透露，20幾歲的時候擔任旅遊記者，出門採訪都是搭乘商務艙，積重難返加上自己喜歡將錢花在買經驗及感受，因此30歲之後搭乘飛機也多選擇商務艙。不過，近期的她卻改搭經濟艙，原因不是返璞歸真，也不是因為變窮自我檢討，而是心中有個關卡叫做「價值和價格不要差太多」。

吳淡如表示，以前的商務艙價格約是經濟艙的兩倍多一點，疫情之後突飛猛進。她舉例由松山機場出發飛往上海的經濟艙價格不到9千元，但商務艙卻要價4萬元以上。「嗯，就是四倍多的價格。不到一個半小時就到了，不是嗎？」因此只要相差超過三倍，她就買經濟艙。反正因為常常搭飛機，還是可以拿會員卡去貴賓室坐一坐。但她也對商務艙價格感到好奇：「是說為什麼現在商務艙要貴成這樣呀？」

吳淡如說，其實自己可以搭乘商務艙報帳給公司，但腦中有把衡量價格與價值的尺，讓她堅持「價格不可以超過我腦子裡的估價，不然我真的不買單」。她也強調這是自身感觸，別人要怎麼搭她沒有意見。另外，吳淡如也點出其實某些航空公司經濟艙的食物還不錯，也有機上娛樂系統可以看電影，笑著表示：「我太喜歡恐龍片了，有恐龍可以看什麼艙都可以。」

這篇貼文引起網友討論，不少人有共鳴附和：「我也是這麼覺得耶⋯⋯才一個多小時價格相差4倍多，實在是不符合經濟效益」、「價格和價值不要差太多，有時候我也會有這種感覺」、「與其花費在買東西，比較喜歡買經驗、買感受。謝謝淡如姐的價值觀分享」、「真是好習慣，好思維」。知名投資專家「不敗教主」陳重銘也表示，自己也都搭商務艙。

另外，也有人分享自己的做法：「超過6小時我才會搭商務艙，主要是長途不想因為上廁所而一直打擾鄰座，而且年紀大了循環也不好，經濟艙真的難睡。所以我是長途需要躺平才坐商務艙。短程坐商務艙我就覺得太不務實了。錢可以省下來住好一點的飯店。」

