吳淡如不坐商務艙！改搭經濟艙 1關鍵原因曝

吳淡如公開分享改搭經濟艙原因。(中時資料照)

不少民眾搭飛機時基於經濟考量，多會選擇價格較親民的經濟艙；相較之下，不少藝人與名人基於隱私與舒適度，會傾向選擇商務艙。不過知名作家、主持人吳淡如近日在社群坦言，雖然自己過去多年幾乎都搭商務艙，但近來卻頻頻選擇經濟艙，背後原因曝光後引來大批網友點頭認同。

吳淡如在臉書分享，「我最近常搭經濟艙。」她透露，自己從30歲之後幾乎都會買商務艙，原因與她過去身為旅遊記者的經歷有關，「那時的旅遊記者還真的吃香喝辣，出門採訪都是商務艙，所以有一點積重難返」，她坦言，相較購入物品，她更願意花錢在「買經驗、買感受」上。

廣告 廣告

不過疫情後，商務艙票價大幅攀升，讓她心中的「價值和價格」天秤開始失衡，吳淡如提到，「最近也不是返樸歸真，也不是在花費上自我檢討，也不是什麼變窮了，而是我的心裡有個關卡叫做『價值和價格不要差太多』」。

她舉例，日前因行程需要，從松山機場飛往上海，經濟艙不到9千元，但商務艙卻飆到4萬元以上，「嗯，就是四倍多的價格。不到一個半小時就到了，不是嗎？」吳淡如直言，只要價格差距超過三倍，她就會選擇買經濟艙，「反正因為常常搭飛機，還是可以拿會員卡去貴賓室坐一坐。」

她也笑稱，即便公司允許她報商務艙，但她腦中那把衡量價格與價值的尺，會讓她「卯這口氣」不願買單，甚至還會在心裡盤算：「我竟然還會告訴自己算一算，只要我搭經濟艙，一趟算是賺15,000，時間一樣，『打工費』不低。」

她最後也補充，其實有航空公司經濟艙的食物，覺得還不錯，「也有電影可以看。侏羅紀的恐龍新片我看完一半，就到了。我太喜歡恐龍片了，有恐龍可以看什麼艙都可以。」一句幽默總結，再度展現她直率灑脫的生活態度。

更多中時新聞網報導

日職》背號73 林安可加盟西武獅

TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了

籃球》再戰日本 陳盈駿：台灣實力進步了