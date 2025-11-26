吳淡如善理財被虧「靠貴人、運氣」 親上火線打臉

吳淡如說自己是靠邏輯理財，而非依賴貴人、運氣。(粘耿豪攝)

知名主持人、作家吳淡如，從40歲開始理財，目前已累積破億身價。不過，有網友認為吳淡如之所以有錢，是靠貴人、運氣相助。對此，吳淡如不認同此說法，直言：「許多人太輕易的把別人的成就過度簡單化。」

吳淡如26日在臉書發文表示，有朋友介紹她的財商必修課，結果有人說吳淡如有錢，是因為有貴人相助。吳淡如為此感到很好笑，「你相信貴人相助我60年？」經過一番思考後，她自認確實有遇到貴人，但沒有因此依賴，而是掌握自己的人生與理財方式。

吳淡如感慨，很多人太輕易就把他人的成就過度簡單化，比方說靠富爸爸、貴人及學歷好，但就是看不到別人的努力，又常感嘆自己的運氣差、沒遇到貴人等。吳淡如呼籲：「想要有貴人，你也得當別人的貴人！」要是只接受、不付出，就僅會遇到一次貴人；若是只盲從、不學習，遇到的貴人肯定都是詐騙集團。

吳淡如直言，「但是理財，我不靠貴人」，因為多年的經驗讓她知道，理財要靠邏輯，「如果你沒有邏輯，本來你看到的貴人就會變成來拿走你人生積蓄的人，最好的貴人自己也會大意失荊州。每個人的財富不同，必須有基本原則，就算黃仁勳願意當你的貴人，你也不可以跟著他投。」最後，吳淡如總結一句：「一切有邏輯，大道至簡，靠自己不要靠貴人！」

