吳淡如很早放棄日本長居權 可怕真相曝光

〔記者林南谷／台北報導〕過年前夕，很多事情都要忙，今(4)日一早，作家吳淡如在臉書透露過年前都得到東京出差，處理一些公司的小事。

發文中，吳淡如表示其實自己非常不喜歡瑣事或行政作業，不過因為有一陣子沒管，「一片荒蕪」，很多事情也必須自己來處理。有人說萬事起頭難，吳淡如認為就算在穩定的事業，人事的管理也很難，「不能系統化，就會有無數麻煩，所以也只能努力中。」

此外，吳淡如也分析日本現在的執政還是排外的，過去給外國人開公司的紅利取消了，有很多更動，「對於長居者的稅率也是加了又加，除非沒收入，還好我很早就放棄了長居權，否則每年要繳國民年金多得可怕。」

最後吳淡如也聊到很多人現在才要來日本買房子，她以「臉上真的只能泛著一抹神秘的微笑」形容自己的評論，「如果不是儲存了很多發酵汁，我還真的很想把自己住處賣掉。那麼，高興住什麼旅館就去住什麼旅館，就都可以報帳。」

