吳淡如惋惜曹西平猝逝 分享一句話解他終身心結

66歲曹西平在2025年年末在家中猝逝，作家吳淡如昨(30日)正好邀吳宗憲來自己的Podcast節目聊天，一早聽聞曹西平的死訊，兩人相當驚訝，並各自分享和曹西平的相處回憶；吳淡如直言對曹西平的家務事略知一二，知道他這輩子都沒有走出來，所謂清官難斷家務事、家家有本難念的經，吳淡如分享，這幾年她發現這種事的唯一解法，就是「如果你在家中有任何閃光之處，就學會多擔待一點」。

吳淡如昨邀吳宗憲來自己的節目《人生實用商學院》聊天，吳宗憲表示剛剛在過來的路上得知曹西平辭世，因為有很多記者詢問他的想法，他索性開直播回應，最後變成對曹西平大哥想說的話；吳宗憲說自己覺得很不捨的是和曹西平幾年沒連繫，竟成為永別，吳淡如則回應其實不是幾年，「我上次跟他（曹西平）聯繫可能是7、8年前，就是上次離開影劇圈後，我也跟任何人沒有聯繫」。

吳宗憲說：「我有叫他（曹西平）放下，但很多東西是解不開的」，吳淡如說，錄影前她跟吳宗憲聊了對曹大哥的看法，兩個人是差不多的，回憶第一次和曹西平相處，大概是自己20多歲還是旅遊記者的時候，兩人曾在澳洲一起相處10天，後來大概1、2年會見面一次，吳淡如說，之所以跟曹西平熟悉，是因為他是演藝圈中難得可以說真話的人。

吳宗憲說，自己算是演藝圈中唯一可以處理曹西平情緒的人，知道他的身上除了偶像包袱還有很多包袱與重擔，這輩子很難拿下來；吳淡如也補充，自己可以理解曹西平對兄弟之間的怨懟，以前常聽到曹西平抱怨家人，吳淡如有時會想：「他們不回來是不是也會擔心你（曹西平）指責他」，久而久之，感情便越來越不好。

吳淡如坦言，在她眼中的曹西平是百分百的孝子，「但你（曹西平）對你的兄弟姊妹是有點怨氣的」。吳淡如舉例自己跟大弟弟的關係，因為家中重男輕女的關係，小時候她和小她1歲半的弟弟也處不好，「我後來體會一件事，也就是如果今天你有一些閃光之處，你多擔待些」，例如她的學霸小弟弟在她29歲時想不開輕生，當時是她和大弟去收屍，歷經這關卡使他們發現這世界上唯一的血緣依靠只剩彼此。

吳淡如進一步指出，歷經家人過世後，她和弟弟彼此默契感情更好，母親生病時，雖然大弟是工程師，但若媽媽的醫藥費均攤，「我弟弟也會倒」，所以她主動表示自己願意包辦所有醫藥費，「姊姊出錢、你出力」，她自知並非很會照顧人的人，若將母親給自己照料會很慘，才跟弟弟分工，兩人沿襲這種模式分擔家務，母親過世後她更主動宣布放棄財產，全給弟弟，弟弟也說明願意一手包辦照顧爸爸的晚年，兩人就彼此專長部分多付出一點，換得家中的和平。

