吳淡如接小孩下課「擦身北車隨機殺人」 曝驚險心聲：捏了一把冷汗

吳淡如分享接小孩放學的驚險歷程。翻攝吳淡如臉書

台北市精華地段今（19日）傍晚驚傳隨機殺人事件，一名遭通緝的張姓男子先後在台北車站與捷運中山站投擲煙霧彈並持刀砍人，造成多人傷亡，社會陷入恐慌。藝人吳淡如稍早透過社群平台發聲，透露案發當下她正好前往台北車站接女兒回家，與這場驚魂事件擦身而過，讓她心有餘悸地表示：「真是捏了一把冷汗。」

案發時正值放學時間 吳淡如北車接女兒

吳淡如在社群平台發文提到，由於孩子放學後從學校搭乘高鐵回台北，她一如往常前往台北車站接送，沒想到正好遇上這起嚴重的隨機攻擊案。她在文中坦言，雖然女兒已經平安接到，但回想起當時的時空背景，心裡仍感到萬分驚險。

曝光現場驚險畫面 憂心傷者傷勢

除了描述自身經歷，吳淡如也分享了朋友傳來的現場照片。她形容事發地點就在大家最熟悉的台北大馬路上，對於歹徒囂張的行徑感到不可置信。吳淡如觀察到，由於事發突然，現場民眾第一時間似乎並未意識到危險，許多人只是駐足觀看。針對目前傳出的傷亡消息，她憂心表示：「聽說有四個人在搶救中，希望他們都平安，阿門。」

廣告 廣告

吳淡如發文全文。翻攝吳淡如臉書



回到原文

更多鏡報報導

獨家／幻藍小熊出道2年唱遍中南部「首度在台北跨年」 興奮「重逢KARA」想一起拍Challenge

余祥銓曝「李亞萍有失智前兆」很排斥就醫 駁斥「大逆不道」指責：感到很受傷

安心亞撇「2男星緋聞」 豪爽回答「阿Ken在哪跨年我不知道」